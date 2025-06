Algérie: Enseignement supérieur - Le pays lance la plateforme « Study in Algeria »

Au cours d'un point de presse le 11 juin à Brazzaville, l'ambassadeur d'Algérie au Congo, Azeddine Riache, a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme numérique dénommée « Study in Algeria », destinée aux étudiants désireux de poursuivre leurs études dans ce pays.

La nouvelle plateforme numérique dénommée « Study in Algeria » a été lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République algérienne.

Il s'agit d'une base de données mettant en avant le système de l'enseignement et de la formation supérieure, qui comprend les annonces des offres de formation disponibles pour les étudiants étrangers, les modalités de candidature, ainsi que les frais de la formation au niveau des établissements de formation et d'enseignement supérieur.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre et de l'application des dispositions du décret présidentiel qui définit les modalités et les conditions d'admission des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur et de formation en Algérie.

Lors des échanges, l'ambassadeur d'Algérie au Congo a souligné que son pays est désormais une véritable destination prometteuse en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à travers la dynamique des étudiants étrangers.

« Cette initiative a été lancée en réponse aux demandes faites par les autorités congolaises et par plusieurs autres pays, de créer une plateforme à l'instar de la Tunisie, du Maroc, etc. Elle vient en complément d'un programme de coopération bilatérale entre l'Algérie et le Congo. Les universités algériennes sont très connues par les Congolais. Plusieurs dirigeants y ont été formés. Il est question de renforcer cette formation professionnelle », a expliqué le diplomate Azeddine Riache

Avec un réseau de plusieurs universités et établissements d'enseignement supérieur, du public et du privé, répartis sur l'ensemble du territoire national, l'Algérie dispose d'infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. Forte de nombreux partenariats académiques à l'échelle mondiale, elle offre un cadre d'apprentissage attractif, des conditions d'accueil optimales, ainsi qu'une reconnaissance internationale des diplômes délivrés.

Signalons que l'Algérie et le Congo entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération dans divers domaines dont celui de la formation. Cette coopération vise à renforcer les liens entre les deux pays, à partager l'expérience et l'expertise, et à explorer des opportunités d'investissement et de partenariat.