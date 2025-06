Congo-Kinshasa: Conférence des gouverneurs - La douzième édition ouverte à Kolwezi

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné, le 10 juin, le coup d'envoi de la douzième Conférence des gouverneurs de province, au Village de congrès à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba.

La réunion constitue un cadre de concertation régulier entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Elle rassemble, en plus des gouverneurs et vice-gouverneurs des vingt-six provinces du pays, les présidents des Assemblées provinciales, des ministres sectoriels ainsi que des experts des institutions, sous l'égide du chef de l'État qui la préside.

Le thème central du rendez-vous de cette année est « La santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable des provinces ». Dans son discours d'ouverture, le président Félix Tshisekedi a précisé que l'objectif principal de cette session est de « discuter de l'importance de la Couverture santé universelle (CSU) comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et réduire les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées »

Axes de discussion

Les débats portent notamment sur comment la CSU peut contribuer à réduire les tensions sociales et favoriser l'inclusion? Les disparités en termes d'accès aux soins de santé et leurs impacts sur le développement social. À l'issue des travaux, des stratégies visant à atténuer ces inégalités via la CSU seront proposées. "Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à veiller à une équité territoriale exemplaire", a déclaré le chef de l'Etat, s'adressant directement aux gouverneurs de province.

Doléances des gouverneurs

Lors de la cérémonie d'ouverture, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a salué le leadership du président de la République qui a enregistré d'importantes victoires tant sur le plan politique que diplomatique. Dans un mémorandum lu au nom de ses collègues, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula Katwe, a reformulé les recommandations des précédentes sessions restées sans suite.

Parmi les points soulevés figurent la non-opérationnalité de la Caisse de péréquation; le retard dans le paiement régulier de la rétrocession due aux provinces ; les tentatives de déstabilisation des gouvernements provinciaux par certaines Assemblées provinciales ; les paiements fréquents des émoluments des députés provinciaux par le gouvernement central.

Par la voix de David Munkeni du Bas-Uele, les gouverneurs des vingt-six provinces ont réaffirmé leur loyauté et leur soutien à l'action politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En outre, le chef de l'État a décerné des prix aux gouverneurs du Tanganyika, du Haut-Lomami et du Lualaba, en reconnaissance de leurs efforts remarquables dans les opérations de vaccination contre la polio au sein de leurs régions respectives.