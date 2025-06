Congo-Kinshasa: Tshopo - Plaidoyer pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour le pays

Des populations de la province de la Tshopo réclament la création d'un tribunal pénal international pour juger les auteurs des crimes commis lors des différentes guerres dans l'Est de la RDC. Cette demande a été formulée mardi 10 juin, lors de la clôture des manifestations commémoratives de la guerre de six jours à Kisangani, organisées par le Fonds de réparation et d'indemnisation des activités illicites de l'Ouganda en RDC (FRIVAO).

Le secrétaire rapporteur du FRIVAO, Clémence Kalibundji, souligne que plusieurs acteurs, tant congolais qu'étrangers, ont participé aux violences qui ont ensanglanté la RDC. Il estime que des démarches doivent être entreprises afin que la responsabilité de certaines parties soit reconnue, notamment le Rwanda, accusé d'avoir commis des crimes sur le sol congolais, en particulier à Kisangani.

« Le plaidoyer doit être mené auprès d'autres instances afin que la responsabilité des crimes soit reconnue et que les réparations soient effectuées », a-t-il indiqué.

En attendant des avancées sur cette demande d'instauration d'un tribunal pénal, le FRIVAO poursuit ses actions d'indemnisation des victimes des conflits. Sur 14 818 victimes identifiées, 14 109 ont déjà reçu une indemnisation individuelle.

Ce plaidoyer pour la justice pourrait marquer un tournant dans la reconnaissance des crimes et des réparations en RDC, alors que la mémoire des conflits reste vivace dans la province de la Tshopo, rappellent des observateurs.

Préserver la mémoire collective

Le Professeur Jean Malonga, de la faculté des sciences politiques, sociales et administratives de l'Université de Kisangani, insiste sur l'importance de préserver la mémoire collective des conflits ayant marqué la ville : la guerre d'un jour, trois jours et six jours.

« La mémoire collective doit être entretenue en écrivant des ouvrages, des articles, et en transmettant ces histoires aux jeunes générations, que ce soit à l'école ou à la maison », a fait savoir ce scientifique.