Sénégal: Pétrole - L'objectif de production dépassé, un an après le premier baril (rapport)

Dakar — Le Sénégal a dépassé son objectif de production du pétrole extrait du champ pétrolier offshore de Sangomar par l'entreprise australienne Woodside Energy, un an après avoir présenté son premier baril issu de ce champ, selon un rapport publié par le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

Le gisement Sangomar, situé à environ 100 km au large de Dakar, devait produire environ 100 000 barils de pétrole par jour, avec ses 12 puits actifs, rapporte le document qui prend en compte les données de l'année 2024.

A la fin de l'année 2024, la production annuelle s'était élevée à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant l'objectif initial de 11,7 millions de barils.

La commercialisation de la production correspondante a généré des revenus de l'ordre de 950 millions de dollars de revenus, soit 595,5 milliards de francs CFA. Selon les prévisions, la production de Sangomar devrait se porter à environ 30,53 millions de barils de pétrole brut en 2025, sur la base d'un objectif de production de 100 000 barils par jour.

Le rapport publié par le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines soulignait que la production totale du site de Sangomar avait atteint 3,11 millions de barils de pétrole brut en janvier 2025.

Il avait indiqué, que durant cette période, trois cargaisons représentant un volume total de 2,89 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur le marché international.

En février de cette même année, la production du site de Sangomar a atteint 2,70 millions de barils de pétrole brut.

Trois cargaisons (SAN021, SAN022 et SAN023), représentant un volume total de 2,59 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur le marché national et international au cours de cette période.

Un tournant "historique" pour l'approvisionnement du marché local sénégalais en brut, a salué le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

Concernant mars 2025, le rapport signale que la production du champ de Sangomar continue de montrer de "bonnes performances", avec un volume de production atteignant 3,08 millions de barils de pétrole brut.

Au cours de ce mois, trois cargaisons (SAN024, SAN025 et SAN026), représentant un volume total de 2,85 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur le marché international.

Le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines assure que la production du champ de Sangomar continue de témoigner de "bonnes performances" avec quatre cargaisons (SAN027, SAN028, SAN029 et SAN030) produites en avril 2025, pour un volume total de 3,8 millions de barils enlevés et commercialisés sur le marché international.