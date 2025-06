Kenya: Access Bank achève l'acquisition de la National Bank of Kenya auprès de KCB

TLDR

Access Bank Plc a finalisé l'acquisition de la National Bank of Kenya (NBK) auprès de KCB Group Plc, après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires.

L'accord, conclu en mars 2024, marque une étape importante dans l'expansion d'Access Bank en Afrique de l'Est.

Pour l'instant, NBK et Access Bank Kenya continueront d'opérer de manière indépendante jusqu'à ce que l'intégration complète soit achevée

Access Bank Plc a finalisé l'acquisition de la National Bank of Kenya (NBK) auprès de KCB Group Plc, après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires. L'opération, initiée en mars 2024, marque une étape majeure dans l'expansion d'Access Bank en Afrique de l'Est.

Le groupe KCB a transféré 100 % de la propriété de NBK à Access Bank. Pour l'instant, NBK et Access Bank Kenya continueront d'opérer de manière indépendante jusqu'à ce que l'intégration complète soit achevée.

Paul Russo, directeur général du groupe KCB, a déclaré que la transaction s'inscrivait dans le cadre de la priorité accordée par KCB à la libération de la valeur et à la création d'opportunités de croissance. Il a confirmé que KCB soutiendra la transition et veillera au respect des normes réglementaires.

Roosevelt Ogbonna, PDG d'Access Bank, a déclaré que l'acquisition renforçait la capacité de la banque à servir les particuliers, les entreprises et les institutions gouvernementales au Kenya. L'expertise locale de NBK sera combinée au réseau panafricain et aux capacités numériques d'Access Bank.

George Odhiambo, PDG de la NBK, a déclaré que la banque s'appuierait sur son héritage dans le secteur public en proposant des services élargis sous l'égide d'Access Bank. Le processus de transition commence maintenant, en se concentrant sur l'intégration des systèmes, l'alignement des équipes et l'harmonisation des offres. Les clients continueront à utiliser les canaux existants pendant que l'intégration progresse.

Points clés à retenir

L'acquisition de NBK par Access Bank renforce la tendance aux consolidations stratégiques dans le secteur bancaire d'Afrique de l'Est. Alors que les banques cherchent à améliorer leur échelle, leur numérisation et leur présence régionale, les acquisitions sont devenues une voie privilégiée vers la croissance. Pour Access Bank, cette opération renforce sa présence au Kenya, un marché essentiel pour le commerce et la finance au niveau régional.

Access Bank s'est développée dans toute l'Afrique et sur des marchés mondiaux clés ces dernières années, dans le but de connecter les entreprises africaines aux capitaux et aux marchés internationaux. La position du Kenya en tant que plaque tournante du commerce en Afrique de l'Est en fait un élément central de cette vision. La vente reflète également la stratégie plus large du groupe KCB visant à rationaliser les opérations et à dégager de la valeur de son portefeuille.

KCB continue d'exploiter d'autres filiales dans la région et reste concentré sur la rentabilité pour les actionnaires. Cette acquisition intervient également dans un contexte de pression accrue sur les banques pour qu'elles renforcent leur résilience et améliorent leur prestation de services. Les réformes réglementaires en Afrique, notamment en matière d'adéquation des fonds propres et d'infrastructure numérique, accélèrent la consolidation du secteur.