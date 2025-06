Egypte: Le ministère égyptien des finances va introduire en bourse des participations dans 11 entreprises publiques

TLDR

Le ministère égyptien des finances prévoit d'offrir des participations dans 11 entreprises publiques au cours de l'année fiscale à venir, dans le cadre de son programme de privatisation. Le plan, décrit dans le rapport financier de mai 2025, comprend cinq entreprises affiliées à l'Organisation nationale des projets de service (NSPO) des forces armées.

Le Fonds souverain d'Égypte (TSFE) dirige les efforts de restructuration de ces entreprises avant leur introduction à la Bourse égyptienne (EGX) prévue entre 2025 et 2026.

Parmi les entreprises dont la cotation est prévue figurent Wataniya Petroleum, Safi Bottled Water Company, Silo Foods, les stations-service Chillout et la National Company for Roads Building and Development (Société nationale pour la construction et le développement des routes). Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large du gouvernement visant à attirer les investissements privés et à réduire l'empreinte économique de l'État.

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024/2025, les investissements privés ont augmenté de 35,4 % en glissement annuel, atteignant 53,3 % du total des investissements. Dans le même temps, l'investissement public a chuté de 25,7 %, signalant une évolution vers une croissance tirée par le secteur privé.

Les efforts renouvelés de l'Égypte pour privatiser les actifs de l'État reflètent à la fois des objectifs de réforme à long terme et des besoins budgétaires immédiats. Le pays est sous pression pour répondre aux exigences du FMI, améliorer les réserves de change et attirer les investissements directs étrangers. L'inclusion des entreprises affiliées à la NSPO dans le programme de privatisation marque un changement de politique. Ces entités étaient auparavant considérées comme exclues de l'investissement ou de l'examen public.

Leur inscription sur la liste est le signe d'une plus grande ouverture de l'économie et pourrait contribuer à renforcer la confiance des investisseurs. La TSFE joue un rôle central dans la préparation des entreprises à leur entrée sur le marché. Sa participation est considérée comme un moyen d'améliorer la transparence, la gouvernance et l'évaluation avant les offres publiques.

En augmentant la part des investissements privés dans l'économie, le gouvernement vise à réduire sa charge fiscale, à stimuler la création d'emplois et à accroître la productivité. Les cotations devraient susciter l'intérêt des investisseurs nationaux et régionaux, en particulier des fonds souverains basés dans le Golfe qui ont récemment manifesté un intérêt croissant pour les actifs égyptiens.