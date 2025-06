Afrique de l'Ouest: Ces défis persistants qui freinent l'accès aux soins en cas d'épidémie

La densité moyenne de professionnels de santé en Afrique de l'ouest demeure bien inférieure au seuil recommandé. C'est ce qu'a souligné le Directeur général de l'Organisation ouest africaine de la santé (Ooas), Dr Melchior Athanase J. C. Aïssi, lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier régional de révision, de finalisation et d'harmonisation du Programme de formation en épidémiologie de terrain (Fetp). Une rencontre qui se déroule du 9 au 14 juin 2025 à Lomé.

En Afrique de l'Ouest, l'accès aux soins sanitaires reste encore un challenge pour la plupart des populations, notamment en cas d'épidémie. Selon le Directeur général de l'Organisation ouest africaine de la santé (Ooas), Dr Melchior Athanase J. C. Aïssi, parmi ces défis, il y a notamment, la densité moyenne de professionnels de santé dans la région qui demeure « bien inférieure » au seuil recommandé.

Pour y faire face, il a mis en exergue plusieurs initiatives menées par l'Ooas. Il s'agit entre autres de l'harmonisation de 54 curricula de formation, de l'élaboration de manuels pour la formation des agents de santé communautaires et des formateurs, de la mise à disposition de bourses. Mais aussi du lancement du programme régional mobilisant les experts médicaux de la diaspora. Ainsi, Dr Aïssi a invité les acteurs à produire un programme de formation harmonisé et robuste, capable d'accélérer le développement de compétences en épidémiologie de terrain et de renforcer l'intégration sanitaire régionale.

Harmoniser les standards de formation

Dans un communiqué rendu public sur le site de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, (Cedeao), les professionnels de la santé ont aussi souligné la nécessité d'harmoniser les standards de formation. L'objectif est de garantir l'excellence, la mobilité professionnelle et la reconnaissance mutuelle des certificats de compétences et de leurs équivalences dans l'espace Cedeao.

Pour rappel, depuis plusieurs années, l'Ooas, en collaboration avec les institutions nationales et les partenaires techniques, s'est engagée dans l'harmonisation des programmes de formation en santé. Le but est de garantir des standards communs de qualité, d'encourager la mobilité des professionnels et de promouvoir le transfert mutuel des compétences et la reconnaissance des certificats et de leurs équivalences au sein de l'espace Cedeao.

Cette rencontre de Lomé vise à doter la région d'un programme harmonisé et basé sur les compétences pour la formation en épidémiologie de terrain (Fetp), axé sur les compétences, destiné à servir de référence commune dans la région ouest-africaine et au-delà.