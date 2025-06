Congo-Brazzaville: Enseignement général - Le jury planche sur la sécurisation du baccalauréat à l'ère du numérique

Un séminaire de renforcement des capacités a réuni, le 11 juin, à Brazzaville le jury et d'autres membres impliqués dans l'organisation du baccalauréat général sur le thème « Sécurisation et bonne gestion du baccalauréat à l'ère de la gouvernance numérique », sous l'égide du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

L'organisation réussie du baccalauréat passe par l'amélioration des capacités opérationnelles de ses principaux acteurs, a fait savoir le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, à l'ouverture des travaux du séminaire.

Les opérations de saisie informatisée des notes du baccalauréat; l'innovation et la technologie au service de l'examen d'État ; les missions des services de sécurité lors du déroulement des épreuves écrites et pratiques ; le rôle du délégué de la lutte contre la fraude et la procédure de collaboration avec les acteurs font, en effet, partie des thématiques développées à cette occasion. « Il est question de clarifier les rôles et responsabilités de chaque acteur, de renforcer les mesures de sécurisation des sujets et des centres d'examen, de réduire significativement les cas de fraude et de tricherie », a précisé le ministre Jean Luc Mouthou. Il a évoqué la nécessité de raffermir les acquis et d'harmoniser les pratiques pour un meilleur déroulement du baccalauréat de l'enseignement général dont les épreuves écrites et pratiques auront lieu du 17 au 20 juin courant.

À l'issue de ce séminaire qui s'inscrit dans une démarche de renforcement du leadership organisationnel de cet examen d'État, le ministre l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation procédera à la mise en route des membres du jury qui vont rejoindre les localités dans lesquelles ils assureront la supervision du baccalauréat.