Congo-Brazzaville: Douanes - La 'Promotion chemin d'avenir' se dote de nouvelles instances dirigeantes

L'assemblée générale de l'association « Promotion chemin d'avenir » (PCDA) organisée le 7 juin à la direction générale des Douanes et Droits indirects, à Brazzaville, a débouché sur la mise en place des nouveaux organes de gouvernance ainsi que l'adoption des documents fondamentaux de l'organisation.

Au cours des assises, les participants venus de plusieurs départements du pays ont renouvelé leur confiance à Serge Boundou en qualité de président de l'association PCDA. Présidant le bureau provisoire depuis quinze mois, il sera suppléé par Garcia Raïssa, élue vice-présidente de l'association. Le poste de secrétaire général est confié à René Ernest Lembélé qui a pour adjointe Nej Natacha Estelle Mantsimba. Margarelle Kimbembé-Abeya est la comptable principale et Renatte Lebosso son adjointe. Aubin Boris Bompoma et Romaric Essambi complètent le bureau respectivement en qualité d'auditeur interne et de logisticien.

La commission de contrôle et d'évaluation, quant à elle, est présidée par Achille Massoumou, avec pour secrétaire générale Judith Maudzou-Galessami, et Nadia Itoba-Onanga comme membre. Les participants ont aussi élu les représentants de l'association dans les départements du Kouilou/Pointe-Noire, et de Brazzaville. Par contre, le poste de représentant de l'association PCDA dans le département de la Sangha reste à pourvoir. Outre la mise en place des nouvelles instances dirigeantes, les participants ont adopté le règlement intérieur de leur association ainsi que ses statuts.

Visiblement content de sa confirmation au poste de président, Serge Boundou s'est engagé à travailler en collaboration avec les autres membres de l'association afin d'atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés. « C'est une structure naissante, dans un premier temps, nous allons faire en sorte que notre association soit connue au niveau des autorités, parce que nous ne pouvons pas continuer à fonctionner en informel. Donc, notre première action consiste à mener des démarches auprès de la préfecture pour l'obtention du récépissé. Comme nous sommes une association, nous allons réfléchir au niveau du bureau pour rédiger le programme et le chronogramme d'activités. Après, nous allons mettre en place notre manuel de procédure qui pourra nous préciser toutes les normes de vie de notre association », a-t-il expliqué.

Selon lui, la différence entre la Mutuelle des travailleurs des douanes (Mutrado) qui regroupe en son sein tous les douaniers du Congo, et « Chemin d'avenir » est que c'est une association partant d'une promotion. « Nous avons vécu l'expérience au moins pendant quinze ans, et nous nous sommes dits qu'au lieu de rester toujours avec le statut de mutuelle, nous allons devenir une association pour développer d'autres activités dans le cadre de la formation, de l'éducation et dans le cadre socioculturel, puisqu'au niveau de la mutuelle, c'est plus de l'entraide », a justifié Serge Boundou, annonçant, entre autres, l'organisation des séances de formations en interne.

Le président de l'association PCDA pense que la flamme allumée pendant les quinze mois d'intérim devrait être maintenue afin de faire parler de cette organisation non gouvernementale dans les tout prochains jours. « Nous sommes confiants en l'avenir de notre association renouvelée. Ce que nous venons de réaliser c'est quelque chose qui ne concerne pas la vie d'une personne ou d'un douanier. Cela dépasse les intérêts personnels puisque cette période nous a permis de renforcer notre tissu professionnel et de promouvoir les liens conviviaux au sein de nos différents services. Nous ne devons pas nous regarder en chien et chat au niveau des services », a-t-il prodigué comme conseil.

La directrice des ressources humaines à la direction générale des Douanes et Droits indirects, Blanche Resca Eboundzian, qui a supervisé les travaux de cette assemblée générale, s'est félicitée de cette initiative, réaffirmant son soutien aux efforts de structuration et de dynamisation de la vie associative des douanes congolaises.

Forte de ses quelques 150 membres, la PCDA est une association constituée essentiellement des douaniers.