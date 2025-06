Sénégal: Ces Lions qui ont impressionné en juin

Le Sénégal a bouclé son mois de juin avec une victoire spectaculaire contre l'Angleterre (3-1), quatre jours après un nul 1-1 face à l'Irlande. Plusieurs joueurs ont marqué des points.

Pour cette trêve de juin, le gagnant numéro 1 est peut-être Pape Thiaw. Intronisé sélectionneur du Sénégal au mois d'octobre après le départ surprise d'Aliou Cissé, l'ancien avant-centre des Lions a su analyser les adversaires et choisir ses hommes, notamment en cours de match, pour faire la différence. Il a également impulsé de l'énergie à son équipe, avec un pressing de qualité, ainsi qu'un groupe impliqué dès la perte de balle sur la récupération. De bon augure pour la suite, notamment le choc face à la RD Congo en septembre pour les qualifications au Mondial 2026.

Ismaïla Sarr prend (enfin) le leadership

Buteur contre l'Irlande vendredi pour permettre au Sénégal d'égaliser, Ismaïla Sarr a remis ça le mardi 10 juin pour remettre les Lions à hauteur des Anglais. Décisif devant les buts, redoutable dans les espaces, mais également précieux dans les replis défensifs, le joueur formé à Génération Foot semble enfin prendre les rênes de l'attaque sénégalaise. Et au moment où Sadio Mané se rapproche inexorablement vers la fin, voir l'ailier (16 buts en sélection) assumer son rôle ne fera que du bien à la sélection.

Une performance dans la lignée de la saison d'Ismaïla Sarr auteur de 14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec Crystal Palace, avec une victoire en FA Cup contre Manchester City.

Iliman Ndiaye, Habib Diarra, les nouvelles valeurs sûres

En attaque, l'autre grande satisfaction du Sénégal a été Iliman Ndiaye. Le joueur d'Everton a d'abord rayonné face à l'Irlande, faisant montre d'une palette technique remarquable. Face à l'Angleterre, il a encore été précieux dans sa capacité à jouer entre les lignes, conserver le ballon, dribbler, et combiner avec ses coéquipiers. Que ce soit à gauche (vendredi) ou à droite (mardi), l'ancien marseillais est clairement devenu un sacré patron en équipe nationale. D'ailleurs, son absence au mois de mars contre le Soudan (0-0) et le Togo (2-0) avait montré une équipe qui peinait à développer son jeu.

Habib Diarra, deuxième buteur face à l'Angleterre pour son 4ème but en sélection, était lui aussi de retour après avoir manqué les matchs de mars à cause d'une blessure. Et tout comme Iliman Ndiaye, il est devenu un patron de l'équipe du Sénégal. Son profil box to box permet à la fois de combler les espaces défensivement, mais aussi de se projeter pour apporter le surnombre en attaque. Son association avec Lamine Camara, lui aussi excellent contre l'Angleterre, a été exceptionnelle.

Gana rayonne, les gardiens au top

Mais, comme depuis plusieurs années, le patron du milieu de terrain du Sénégal porte le numéro 5 et se nomme Idrissa Gana Gueye. Alors qu'il va souffler ses 36 bougies le 26 septembre, l'ancien de Diambars est toujours aussi rayonnant dans la récupération, la projection, le leadership, mais aussi dans sa capacité à servir ses attaquants. Pour preuve on a le but d'Ismaïla Sarr où c'est lui qui fait une superbe ouverture pour Jackson, passeur décisif.

Yehvann Diouf, titulaire contre l'Irlande, et Edouard Mendy, aligné face à l'Angleterre, ont également tiré leur épingle du jeu.

Diouf, Sabaly, Camara, les nouvelles pépites

Ce mardi, parmi les joueurs ayant crevé l'écran, on a Elhadj Malick Diouf. Le latéral gauche de 20 ans a mis Bukayo Saka dans sa poche. Son match extraordinaire a d'ailleurs bluffé tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les supporters anglais n'avaient d'yeux que pour lui, réclamant même sa signature en Premier League.

Mamadou Lamine Camara, titulaire face aux Irlandais vendredi, a aussi bluffé son monde au poste de sentinelle.

Enfin, Cheikh Tidaine Sabaly a aussi marqué les esprits. Sous ses faux airs de Sadio Mané, avec la même coiffure et le même numéro sur le dos, le Messin a marqué son premier but en sélection devant l'Angleterre. Pour sa 3ème cape avec les Lions, il compte 1 but et 1 passe décisive. L'avenir devrait donc s'écrire avec lui dans la Tanière.