Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 juin 2025

revue de presse

Technovation 2025 - Le continent africain appelé à moderniser sa régulation pour un avenir sans tabac

À l'occasion de l'événement Technovation 2025 organisé par Philip Morris International (PMI), plusieurs experts de la santé publique, de l'industrie et de la communication se sont réunis autour de la table ronde intitulée « Vers une réglementation sanitaire plus intelligente ». L'enjeu était de repenser les cadres législatifs autour des produits du tabac afin d'accélérer la transition vers des alternatives sans fumée, mieux encadrées et plus sûres.

Lors de son intervention, Branislav Bibic , vice-président régional de PMI pour l'Afrique subsaharienne, a souligné l'urgence de mettre à jour les cadres réglementaires obsolètes, hérités d'une époque où seule la cigarette traditionnelle existait. « En Afrique du Sud, la loi actuelle date de 1993, bien avant l'arrivée des alternatives sans combustion. Nous avons besoin d'une réglementation différenciée, basée sur les faits scientifiques et non sur l'idéologie », a-t-il indiqué . (Source allAfrica)

Tchad–États-Unis : En discussions pour désamorcer les tensions

Alors que les mesures de réciprocité ont entraîné une vive crispation entre N’Djaména et Washington, le gouvernement tchadien réaffirme sa volonté de dialogue. Une rencontre entre les autorités tchadiennes et l’ambassade américaine s’est tenue à N’Djaména, marquant une étape vers une résolution concertée.

Le gouvernement tchadien a publié mercredi un communiqué officiel pour rassurer ses concitoyens et clarifier sa position suite à la suspension temporaire des visas américains aux ressortissants tchadiens, dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays. (Source apanews)

Au Soudan, les paramilitaires affirment avoir pris le contrôle de la région frontalière avec l’Egypte et la Libye

L’armée du général Al-Bourhane a annoncé son retrait du nord-ouest du pays sous la pression des Forces de soutien rapide du général Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemetti ».

L’armée soudanaise a annoncé mercredi 11 juin son retrait du triangle frontalier avec l’Egypte et la Libye, dans le nord-ouest du pays, les paramilitaires affirmant de leur côté avoir pris le contrôle de cette « région stratégique ».

Mardi, les troupes du chef de l’armée, le général Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhane, avaient accusé les Forces de soutien rapide (FSR), qui les combattent depuis avril 2023, d’avoir lancé une attaque dans cette région frontalière, en coordination avec des forces loyales à Khalifa Haftar, puissant maréchal de l’est de la Libye. (Source Lemonde Afrique)

Royaume-Uni : Un accord controversé sur la cession des Chagos à l'île Maurice

L'accord récemment signé entre le Royaume-Uni et l'île Maurice sur les îles Chagos alimente la polémique au parlement britannique.

Dans une convention conclue le 22 mai dernier, Londres cédait la souveraineté de cet archipel situé dans l’océan Indien à Port-Louis. En vertu de cet accord, le Royaume-Uni versera en moyenne 119 millions d'euros par an pendant 99 ans pour continuer à exploiter la base militaire de Diego Garcia, de concert avec les États-Unis.

« Ce matin, nous avons appris qu'en raison de son terrible accord sur les Chagos, l'île Maurice supprimait l'impôt sur le revenu. Pourquoi le contribuable britannique devrait-il payer 30 milliards de livres sterling pour des réductions d'impôts à l'île Maurice ? » S'interroge, Kemi Badenoch, leader de l'opposition britannique. (Source Africanews)

RD Congo : Le retrait des troupes rwandaises exigé avant la signature de l’accord de paix

Les États-Unis soutiennent un projet d’accord exigeant du Rwanda le retrait de ses troupes estimées entre 7 000 et 12 000 soldats de l’Est de la République démocratique du Congo, comme condition préalable à toute signature officielle d’un accord de paix entre les deux parties. L’administration de l’ancien président américain Donald Trump est activement engagée dans des pourparlers visant à mettre un terme aux affrontements dans cette région instable du pays.



Dans le cadre de leur médiation dans le conflit des Grands Lacs, les États-Unis proposent un dispositif de sécurité conjoint avec des observateurs internationaux, y compris rwandais. Un équilibre délicat censé rassurer les autorités rwandaises, tout en respectant la souveraineté congolaise. En contrepartie, la RD Congo serait appelée à accepter la participation du M23, un groupe armé qualifié de terroriste par les autorités congolaises et accusé d’être soutenu par le Rwanda, au futur dialogue national, aux côtés d’autres factions. (Source Africa 24)

Noix de cola : Cinq pays africains dominent un marché mondial en plein essor

Le 28 mai dernier, la Côte d’Ivoire a franchi une étape majeure en introduisant la noix de cola à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), marquant ainsi sa volonté d’en faire un produit stratégique à l’échelle continentale et mondiale.

Ce geste s’inscrit dans un contexte de forte demande internationale, notamment dans l’agro-industrie, la cosmétique et la médecine traditionnelle, où les applications de la noix de cola se diversifient. Selon le cabinet Cognitive Market Research, le marché mondial atteindra 119 millions de dollars en 2025, avec une croissance annuelle moyenne estimée à 3,3 % jusqu’en 2033. (Source Africapresse)

Au Gabon, l'affaire des déguerpissements prend une tournure politique

À Libreville, l'affaire des déguerpissements dans la zone dite Plaine-Oréty, derrière l'Assemblée nationale, prend un tour politique. Plusieurs formations comme le parti Union nationale, des membres du Parlement – toujours de transition – et d'autres acteurs politiques appellent à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la brutalité et la soudaineté des expulsions et des destructions de domiciles.

Au Gabon, plus d'une semaine après le passage des tractopelles du génie militaire, les débris des habitats n'ont pas été déblayés et certaines familles dorment à la belle étoile. De nombreux parlementaires ont été choqués par la brutalité de l'intervention quasiment sous les fenêtres de l'Assemblée. L'Union nationale de la présidente du Sénat, Paulette Missambo ou le président du parti Réagir, Michel Ongoundou Loundah, demandent une commission d'enquête parlementaire. (Source RFI)

Mondial des clubs : Al Ahly, l’Afrique en mission sur les terres de l'Oncle Sam

Le décor est planté. Aux États-Unis, du 15 juin au 13 juillet 2025, le Mondial des clubs, nouvelle formule réunira les cadors de tous les continents. Et une fois encore, Al Ahly SC représentera l’Afrique avec la ferme intention de faire bien plus que de la figuration.

Le club le plus titré du continent s’avance avec ambition dans une compétition où il a déjà laissé son empreinte. À plusieurs reprises, les Cairotes ont bousculé la hiérarchie mondiale en décrochant des podiums inattendus. Cette fois, dans un Groupe A relevé, le défi est immense : affronter tour à tour l’Inter Miami de Messi, Palmeiras le rouleau compresseur brésilien, et le FC Porto, vieux routier des joutes européennes. (Source CAF)

Au Cameroun, la présidentielle d'octobre est déjà lancée

Au Cameroun, l’élection présidentielle est prévue en octobre prochain et le pouvoir, tout comme l’opposition, multiplie les rencontres sur le terrain.

Mais, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, candidat déclaré au scrutin d’octobre, n’a pas pu rencontrer, le week-end dernier, les militants de son parti à Douala, la capitale économique.

Les autorités de la région avaient déployé un dispositif sécuritaire impressionnant, ce qui a empêché tout mouvement de l’opposant à Douala. (Source Deutsche Welle)

Maroc : Une nouvelle page s’ouvre dans le roman culturel de Tanger

Du 19 au 22 juin 2025, Tanger accueillera la toute première édition des Rencontres méditerranéennes. Un événement vibrant qui prendra vie au cœur de la Kasbah, âme vivante de la ville, afin de célébrer la littérature, les arts et les cultures de la Méditerranée. Une invitation à explorer le Tanger contemporain, tourné vers l’avenir mais enraciné dans une histoire millénaire.

Tanger, cité nimbée de l’aura des mythes et des légendes, continue de diffuser sa magie à travers les siècles. Cette ville située à la porte de «l’océan inconnu», n’a eu de cesse de nourrir l’imaginaire du pourtour méditerranéen. (Source Le 360)