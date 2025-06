Zimbabwe: Le pays envisage une production pilote après sa première découverte de gaz commercial

TLDR

Le Zimbabwe a confirmé sa première découverte de gaz commercial dans le bassin de Cabora Bassa, marquant ainsi une étape importante pour devenir un producteur régional de gaz. L'annonce a été faite par Invictus Energy, l'entreprise australienne qui dirige l'exploration dans le bassin.

Le champ gazier de Mukuyu, situé dans le nord-ouest du Zimbabwe, est le site de la découverte. Invictus a obtenu l'autorisation réglementaire de commencer la production pilote, qui comprendra la fourniture de gaz à la mine d'or d'Eureka dans le cadre d'un projet de production d'électricité à partir du gaz. Cette initiative vise à monétiser les réserves de gaz tout en soutenant la production d'électricité domestique.

La société a identifié le puits Musuma-1 pour sa prochaine campagne de forage. La cible se trouve en dehors de la zone de découverte de Mukuyu et on estime qu'elle contient 1,2 trillion de pieds cubes de gaz et 73 millions de barils de condensat.

Cette découverte place le Zimbabwe parmi les acteurs émergents du secteur gazier en Afrique et ouvre des perspectives d'investissements futurs dans le développement du gaz en amont.

Points clés à retenir

L'entrée du Zimbabwe dans la production de gaz pourrait avoir de vastes implications pour son économie et sa sécurité énergétique. Avec des pénuries d'électricité persistantes et une forte dépendance à l'égard de l'hydroélectricité et du charbon, les projets nationaux de conversion du gaz en électricité offrent une voie vers un approvisionnement énergétique plus stable et une réduction de la dépendance à l'égard des importations.

La découverte de Mukuyu place également le Zimbabwe sur la carte du paysage énergétique en évolution de l'Afrique australe, où des pays comme le Mozambique et la Tanzanie développent déjà des projets gaziers à grande échelle. Bien qu'elles n'en soient qu'à leurs débuts, les réserves du Zimbabwe, si elles sont exploitées efficacement, pourraient soutenir la croissance industrielle et le potentiel d'exportation de la région. Invictus Energy prévoit d'utiliser le forum de la Semaine africaine de l'énergie 2025 au Cap pour promouvoir les possibilités d'investissement et présenter sa feuille de route en matière de développement.

La cible de forage Musuma-1, avec ses estimations considérables de gaz et de condensats, laisse entrevoir un potentiel de hausse supplémentaire. Associées à une réglementation favorable et à une demande croissante de combustibles à faible teneur en carbone, les réserves de gaz naturel du Zimbabwe pourraient devenir un atout stratégique pour la croissance nationale et les efforts de transition énergétique de la région.