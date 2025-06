Afrique: L'insécurité alimentaire a augmenté de 60 % en une décennie, selon la Banque mondiale

Dakar — Le nombre d'Africains en insécurité alimentaire a augmenté de 60 % entre 2014 et 2023, correspondant au double de la moyenne mondiale, a indiqué la Banque mondiale.

Dans un message évoquant sur le réseau social X les grandes lignes d'un nouveau rapport publié par ses soins, l'institution financière internationale estime que la population souffrant d'insécurité alimentaire n'a cessé de croître, atteignant 60 % au cours des dernières années, malgré une augmentation de 160 % de la production alimentaire en Afrique.

Les facteurs de l'insécurité alimentaire sont complexes et comprennent, entre autres, les conditions météorologiques extrêmes et les conflits, souligne la Banque mondial dans son rapport consacré à l'Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde en 2024.

Le document relève toutefois le transport comme étant un aspect souvent négligé de la question. "Les mauvaises liaisons de transport, les défaillances des ports comme des postes-frontières essentiels et les coûts commerciaux élevés engendrent des foyers de faim et d'interminables chaînes d'approvisionnement alimentaire qui ne parviennent pas à acheminer de manière fiable les denrées de base jusqu'aux consommateurs", ajoute le texte.

Face à cette insécurité alimentaire en Afrique, la Banque mondiale préconise d"'investir dans les infrastructures, [de] lever les obstacles au commerce [et d'] améliorer l'accès aux marchés".

"En investissant dans les transports et en les améliorant, nous pouvons supprimer les principaux goulots d'étranglement, réduire les coûts et garantir un accès plus fiable à la nourriture pour des millions de personnes", a déclaré Axel Van Trotsenburg, le directeur général sénior de la Banque mondiale.

Dans des propos repris dans le document, il signale que remédier à l'insécurité alimentaire en Afrique ne se résume pas à produire plus. "Il s'agit de réparer les systèmes défaillants qui empêchent les denrées alimentaires d'arriver là où elles sont le plus nécessaires", a-t-il préconisé.