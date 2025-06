Du 11 au 14 juin 2025, Dakar, la capitale du Sénégal, accueille la troisième édition de la Conférence-Festival Afrique-Asie. Une rencontre qui réunit près de six cents universitaires, artistes et militants africains et asiatiques, venus d'une soixantaine de pays, pour porter la réflexion sur les nouveaux axes de connaissances, d'échanges et de coopération entre les deux continents.

Plusieurs thèmes, qui se veulent autant de questionnements, sont au menu des échanges qui se tiendront entre événements artistiques et projections de films. Au nombre des thématiques qui feront l'objet de tables rondes, celles qui tranchent le plus, sont les suivantes : « Quel avenir pour le panafricanisme, l'esprit de Bandung et le Sud global dans le nouvel ordre mondial ? » ; ou encore : « La globalisation économique, synonyme de prospérité ou de souffrance ? ».

Il appartient aux initiateurs de savoir entretenir la flamme

Dans un continent noir en pleine mutation et à la recherche de partenariats fiables et équilibrés, ce sont autant de sujets d'actualité, qui sont fortement interpellateurs. D'autant plus qu'ils paraissent, à bien des égards, comme un appel, pour l'Afrique et l'Asie, à s'unir pour mieux s'affirmer dans un monde éminemment concurrentiel. Un monde devenu multipolaire par la force de l'histoire, et où les plus forts ont toujours cherché à imposer leur vision.

C'est dire l'importance de cette conférence de Dakar qui réunit de nombreuses éminences grises de deux continents longtemps ostracisés, dans une volonté partagée d'émancipation et d'affirmation de soi. Des intellectuels qui ont fait leur, l'adage selon lequel « l'union fait la force ». Et qui sont mus par la volonté de créer un axe Afrique-Asie aussi solide qu'il se veut tout autant un cadre d'échange d'expériences et de savoirs, qu'une alternative aux pôles de puissance traditionnels qui dirigent le monde.

Autant dire qu'à travers cette rencontre de haut niveau, l'Afrique et l'Asie cherchent à renforcer leurs relations et à asseoir un cadre de collaboration mutuellement fructueux. Et cela est de bonne guerre, dans un monde où d'Est en Ouest et du Nord au Sud, les intérêts guident souvent les pas. Et comme tout nouveau cadre de concertation, cette conférence Afrique-Asie qui n'en est qu'à sa troisième édition, est appelée à grandir. Cela dit, il appartient aux initiateurs de savoir entretenir la flamme.

Et de garder l'intérêt de ce festival transcontinental qui, s'il parvient à s'imposer durablement dans le temps, pourrait valoir plus de satisfaction et de reconnaissance aux deux continents décidés à tracer leur propre voie et à rechercher des partenariats plus équilibrés. Toujours est-il qu'à l'image de la Conférence de Bandung qui a pu apporter aux deux continents, l'anticolonialisme et le neutralisme, ce festival Afrique-Asie qui prône aussi le non-alignement, semble parti pour réitérer aujourd'hui encore, le refus de ces deux continents de subir éternellement le diktat des grandes puissances et d'être les instruments de leurs rivalités.

Une chose est de porter la réflexion, une autre est de passer à l'action

Comment peut-il en être autrement quand le constat, implacable, montre que le contexte a certes changé, mais que le défi reste le même ? Surtout pour le continent noir en pleine mutation, qui revendique de plus en plus sa souveraineté. Pour en revenir à la Conférence de Dakar, les enjeux sont d'autant plus grands qu'il s'agit, pour ces intellectuels africains et asiatiques, de s'affranchir totalement de la tutelle et de l'influence de l'Occident, dans leur volonté de créer une communauté de savoir, de nouveaux axes de connaissances, d'échanges et de coopération entre les deux continents.

En tout état de cause, maintenant que la conférence est lancée, il appartient aux initiateurs de ce cadre de coopération Afrique-Asie, de savoir le porter à bon port. Car, une chose est de porter la réflexion, une autre est de passer à l'action. Et c'est souvent dans l'opérationnalisation des recommandations de ces grandes rencontres internationales, que le bât blesse. Et l'Afrique et l'Asie doivent comprendre que ce n'est pas par le seul discours qu'elles parviendront à faire contrepoids à l'Occident, mais par leur capacité à traduire en actes, les résolutions pertinentes qui sortiront de ces réflexions.