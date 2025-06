Gabon: Législatives & locales - Emmanuel Ombana en tournée consultative pour co-construire l'avenir du 2e Arrondissement de Franceville

À quelques mois des scrutins législatif et local, Emmanuel Ombana, acteur engagé et fils du 2e arrondissement de la commune de Franceville, lance un Marathon Consultatif de terrain, du 10 au 19 juin 2025, dans les 16 quartiers de son arrondissement.

Objectif : écouter, comprendre et co-définir les attentes prioritaires des populations, notamment des jeunes, pour une gouvernance locale ambitieuse et concertée pour les 7 prochaines années. Emmanuel Ombana est un acteur-clé du renouveau politique et de l'engagement citoyen.

Déjà fortement impliqué dans la mobilisation nationale lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Ombana a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de l'Offre Politique du Président Brice Clotaire Oligui Nguema (C'BON) à travers les 17 engagements phares pour la jeunesse.

Convaincu que le renouveau ne peut se limiter uniquement au Sommet de l'État, il entend désormais poursuivre cette dynamique en sensibilisant les jeunes et les populations sur l'importance cruciale des représentants qu'ils choisiront d'envoyer à l'Assemblée Nationale, au Sénat et dans les conseils locaux : des hommes et des femmes capables de défendre véritablement leurs intérêts.

Calendrier des rencontres de 14h30 à 16h30 :

1. Engala

2. Montagne Sainte

3. Ongali

4. Mvouna

5. Ombele

6. Alele

7. La Paix

8. Epimbi

9. Sable

10. Angoubou

11. Djaka

12. Ongouègnè

13. Franceville II

14. Dialogue

15. Ayassi

16. Ondzieni

Un programme en trois temps :

I. Remerciements et reconnaissance.

Il sera question de rendre un hommage à la confiance exprimée par les populations, et particulièrement la jeunesse, envers le Président C'BON lors de l'élection présidentielle.

Il. Comprendre les 17 engagements jeunesse du Président C'BON.

Cette séance d'information citoyenne présentera :

1 - Les grandes lignes de l'Offre Politique du Président Brice Clotaire Oligui Nguema pour la Jeunesse en "17.0" ;

2 - Leur traduction dans les politiques publiques à venir ;

3 - Leur impact sur les élections législatives, locales, et la gouvernance d'ici 2032.

III. Ateliers pratiques pour l'autonomisation et l'emploi.

Ces échanges incluront des modules concrets sur :

1 - La création de GIE et de coopératives jeunes ;

2 - L'accès simplifié aux AGR ;

3 - Des pistes de solutions d'employabilité et de financement des projets portés par les jeunes à court, moyen et long terme.

En somme.

Avec cette initiative, Emmanuel Ombana invite chaque citoyen à prendre part activement à la définition du futur de la Mpassa.La démocratie commence par *l'écoute, se renforce dans le dialogue, et se concrétise dans les urnes.