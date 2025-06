Echanges d'expertise. Six cadres de l'administration publique issus de la Haute autorité de la bonne gouvernance (Habg), du ministère de l'Intérieur et de l'Autorité de régulation des marchés publics vont se rendre dans les prochains jours au Royaume de la Belgique. Ces cadres ivoiriens bénéficieront d'une formation de haut niveau en Belgique pour devenir formateurs de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption, récemment lancée à Yamoussoukro.

Afin de mettre en route ces agents, le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Epiphane Zoro Bi Ballo, a accordé le mercredi 11 juin 2025 une audience à Carole Van Eyll, ambassadeur du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire. Cette rencontre qui s'est déroulée au siège de la Habg s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la corruption et de promotion de l'intégrité.

Au cours de cette audience, le président de la Habg a salué l'initiative du gouvernement belge et de l'Institut royal des relations internationales - Egmont qui ont permis la mise en oeuvre d'un programme d'échange d'expertise sur l'intégrité et la lutte contre la corruption. « La Belgique est petite par sa taille. Mais, c'est un pays qui a une belle expertise, discrète, mais efficace », a reconnu Epiphane Zoro Bi Ballo. Et de reconnaître que « ce partenariat va enrichir le programme » de la Habg.

A son tour, l'ambassadeur du Royaume de la Belgique en Côte d'Ivoire a salué ce partenariat. « Cette formation va renforcer la capacité des agents des organismes concernés », a déclaré l'ambassadeur du Royaume de Belgique. Ces agents publics, appelés à devenir les futurs formateurs de l'Académie, joueront un rôle essentiel dans la dissémination des bonnes pratiques, contribuant ainsi à ancrer durablement la culture de la bonne gouvernance dans l'administration ivoirienne.

Cette rencontre intervient à la suite du lancement, les 24 et 25 avril 2025 à Yamoussoukro, de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption, une initiative ivoirienne visant à former un vivier d'experts dédiés à la promotion de l'éthique et de la transparence dans l'administration publique.

Au cours de cette audience, le président de la Habg a souligné l'importance de ce partenariat stratégique avec la Belgique, pays reconnu pour son expertise en matière de gouvernance publique Il s'est réjoui de la qualité de la coopération entre les deux États. Il a également rappelé les progrès significatifs accomplis par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption, notamment sa progression notable dans l'Indice de perception de la corruption (Ipc) de Transparency International, passant de 136e à 69e place entre 2013 et 2024.

Cette rencontre marque un tournant dans la consolidation des relations bilatérales autour d'un objectif commun : bâtir des institutions publiques intègres, performantes et dignes de la confiance des citoyens.

Ce partenariat stratégique s'inscrit dans la vision de la Habg de bâtir une administration intègre, moderne et proche des citoyens. Le président a salué les efforts du gouvernement belge et rappelé les progrès constants de la Côte d'Ivoire, passée de la 136e à la 69e place au classement Ipc de Transparency International.