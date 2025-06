Mali: Hypothèque sur la transition ?

analyse

Le moins qu’on puisse dire est qu’aujourd’hui, au regard du regain de la tension sécuritaire qui sévit dans ce pays, avec la recrudescence des actions du JNIM, le groupe djihadiste qui opère à la fois dans la zone des trois frontières et ses excroissances, mais aussi dans la périphérie du Bénin, l’agenda de la transition au Mali est, si tant est qu’il existe, sérieusement compromis.

Si on y ajoute la tension politique larvée, entièrement assumée par le régime du Président Assimi Goïta vis-à-vis des acteurs politiques maliens, avec la dissolution des partis politiques, force est de constater qu’on a du mal à situer la ligne d’horizon de la transition que les Assises nationales de la refondation avaient plus ou moins tracée.

Engagé sur les deux fronts politique et sécuritaire, le Mali, dont l’option stratégique était de s’intégrer dans le cadre confédéral de l’AES afin de mutualiser ses efforts de guerre avec ses alliés pour faire face à la poussée djihadiste qui, il faut le dire au passage, a subi plusieurs revers au point que certains observateurs avaient pensé que la reprise de certains bastions comme Kidal et Tombouctou suffisait à elle seule pour assurer une stabilité intérieure.

C’était sans compter la capacité de redéploiement du Groupe de Soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) sur ce vaste territoire que le Mali a en commun avec ses voisins du Niger et du Burkina au nord, et dont la porosité se manifeste aujourd’hui par la pénétration des troupes djihadistes jusqu’au centre du pays, et donc dans les centres urbains, notamment Tombouctou et l’un des principaux camps militaires des FAMA, notamment Boulikessi. C’est bien ça, le fait nouveau.

La lecture qu’il faudrait en faire certainement, c’est par rapport à l’objectif symbolique de rentrer dans Bamako, comme ils l’avaient fait avec l’attentat du Radisson Bamako, pour semer la terreur.

Bien évidemment, les Forces armées maliennes tentent de minimiser ce fait à travers une communication qui, pour le moins, est assez maladroite, ajoutant ainsi à la confusion, notamment sur les chiffres des victimes annoncés. Tantôt on parle de 30 soldats, aussitôt contredit par d’autres sources qui déclarent 60 victimes côté militaire.

Dans le même temps, on annonce le retrait des troupes de Wagner, sans que l’on puisse établir un lien de cause à effet avec l’avancée des troupes djihadistes vers le centre du pays. Coïncidence ou mauvais choix du moment de l’annonce ? Il est clair que Wagner dont on a vanté les prouesses au moment où les troupes françaises étaient éconduites du Mali, semble quitter le pays sur la pointe des pieds.

Changement d’alliance ou de dispositif et d’objectif. À l’analyse, on peut dire qu’il y a un peu de tout cela, car la présence russe demeure à Bamako et au centre du pays sous une nouvelle bannière avec l’Africa Corps qui rappelle de sinistre mémoire celle de Rommel (surnommé le Renard du désert), cet officier du IIIème Reich.

Désormais, les troupes russes de Wagner naguère déployées au Nord sous la coupe d’Evgueny Prigogyne, mort tragiquement, vont se retirer de cette position, laissant un sérieux doute sur la sécurité de cette zone. L’actuel régime d’Assimi Goïta a-t-il pris l’exacte mesure de ce changement de dispositif ?

La coopération sécuritaire jusque-là déclamée entre pays de l’AES tarde aujourd’hui à se matérialiser avec efficacité, alors qu’à l’intérieur du pays la contestation gronde, même si jusqu’à présent elle semble être contenue, non pas parce que le pouvoir militaire est craint, mais parce que les politiques ont une autre lecture de la situation du pays et s’abstiennent de rajouter à la crise qui semble s’éterniser.

D’un côté comme de l’autre, l’enjeu devrait être ailleurs en effet, et tout laisse croire qu’il y a un nouvel ordre de priorité qui se dessine, et fatalement il postule à un sursaut national pour sauver le pays. Est-ce bien la compréhension du régime de Goïta, qui semble être dans un profond déni, préférant poursuivre sa marche vers la construction de l’AES dont il vient d’adopter l’hymne ?