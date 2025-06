Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, réaffirme le rôle crucial de la société civile dans la libération du capital de l'Afrique pour une croissance inclusive

Réaffirmant avec force le rôle vital que jouent les acteurs non étatiques dans le programme de développement de l'Afrique, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a appelé à une collaboration plus étroite entre la société civile et les institutions afin de mobiliser les vastes capitaux nationaux du continent pour une croissance inclusive.

S'exprimant lors d'un dialogue de haut niveau en marge des Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, M. Adesina a salué la société civile en tant que partenaire stratégique dans la promotion du développement durable et le rétablissement de la confiance du public dans la gouvernance.

« Je félicite chacun d'entre vous, nos précieux partenaires de la société civile, pour votre dévouement sans faille et votre travail inlassable sur le terrain, a déclaré M. Adesina. Vos connaissances approfondies des réalités quotidiennes de nos communautés ne sont pas seulement entendues, elles sont également prises en compte au plus haut niveau de la Banque. »

L'événement hybride, intitulé « Exploiter le rôle de la société civile pour optimiser le capital africain en faveur d'un développement inclusif », a attiré un large éventail de parties prenantes, notamment des dirigeants de la société civile, des partenaires au développement et des représentants du gouvernement, qui se sont réunis au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire d'Abidjan et en ligne.

L'un des principaux thèmes de l'événement était le capital inexploité de l'Afrique et le besoin urgent de réduire l'hémorragie financière causée par les flux illicites et le service injuste de la dette.

« Les défis posés par les flux financiers illicites et la dette insoutenable sont réels, mais l'immense potentiel de l'Afrique l'est tout autant, a déclaré M. Adesina. En travaillant main dans la main et en comblant le fossé entre les politiques et les populations, nous pouvons véritablement tirer parti du capital de l'Afrique au service d'un développement inclusif. »

Catherine Mithia, responsable des politiques et du plaidoyer sur la dette souveraine au Forum et Réseau africain sur la dette et le développement (AFRODAD), a dressé un tableau saisissant du paysage financier africain. Elle a révélé que le continent perd environ 88,6 milliards de dollars par an en raison de flux financiers illicites -- une somme qui éclipse les 163 milliards de dollars consacrés au service de la dette. Selon elle, cette hémorragie budgétaire alourdit non seulement le fardeau de la dette, mais impose également des politiques qui pénalisent de manière disproportionnée les plus vulnérables, creusant ainsi les inégalités.

Saluant le nouveau programme « Communauté de pratique sur l'engagement de la société civile » de la Banque, Mme Mithia a souligné son importance : « C'est l'espace collaboratif que la société civile réclame depuis longtemps. C'est une reconnaissance claire que notre engagement ne peut être ignoré, en particulier en cette période d'évolution géopolitique rapide. »

Beth Dunford, vice-présidente du Groupe de la Banque chargée de l'Agriculture et du Développement humain et social, a renforcé ce message, saluant la société civile comme une force au service de la responsabilité et de la justice.

« Grâce à vos efforts inlassables, l'Afrique se rapproche chaque jour davantage de ses objectifs de développement, a-t-elle affirmé. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire en sorte que l'Afrique devienne un modèle mondial de développement inclusif -- une Afrique où chaque ressource, chaque voix et chaque opportunité comptent. »

Le dialogue, modéré par Luther Yaméogo, de la Division de la société civile et de l'engagement communautaire de la Banque, a également réuni Nancy Saiboh d'Actions pour le développement et l'autonomisation et Nanna Sylla Coulibaly du Women Investment Club (WIC), qui ont souligné le rôle de la société civile dans la mobilisation des ressources nationales, en particulier grâce à des modèles d'épargne communautaire et à des organismes philanthropiques locaux.

Les messages clés qui sont ressortis sont les suivants : l'Afrique est riche et la société civile joue un rôle central dans la libération de cette richesse, en connaissant les acteurs, en promouvant la transparence, en exigeant la responsabilité et en mobilisant les organismes philanthropiques. Les intervenants ont également partagé leurs expériences en matière d'épargne communautaire et de solutions innovantes, comme le parrainage endogène pour l'éducation des enfants.

« Aujourd'hui, la jeunesse africaine prend la parole, a déclaré Camille Ete, secrétaire générale de l'association « Leaders de demain ». Elle ne murmure plus, elle ne mendie plus, elle ne fuit plus. Elle parle haut et fort ; elle dit vrai. » « L'avenir de l'humanité se trouve en Afrique. Il ne s'écrit pas sur nous, mais avec nous. Nous ne sommes pas les figurants de ce siècle. Nous en sommes les auteurs. Les leaders. Les porteurs », a-t-elle ajouté.

Zéneb Touré, cheffe de la Division de la société civile et de l'engagement communautaire à la Banque africaine de développement, a souligné l'ambition collective de s'appuyer sur les atouts intrinsèques de l'Afrique, d'explorer des voies innovantes, de renforcer le capital local et de gérer de manière critique les ressources existantes avec la plus grande transparence, responsabilité et justice.

Placées sous le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement », les Assemblées annuelles 2025 interviennent dans un contexte de mutation de la dynamique du commerce mondial, avec notamment l'instauration de nouveaux droits de douane américains affectant 47 pays africains, une baisse de l'aide étrangère et des risques d'inflation croissants, et appellent à une action audacieuse et coordonnée.

L'un des temps forts de ces assemblées sera l'élection d'un nouveau président du Groupe de la Banque pour succéder à M. Adesina, qui achève son deuxième mandat de cinq ans à la fin du mois d'août.