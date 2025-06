Sénégal: Souveraineté alimentaire - Le chef de l'Etat appelle le gouvernement à impliquer la jeunesse

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a invité, mercredi, le gouvernement à accentuer l'implication et la mobilisation des jeunes dans le développement de l'agriculture et la promotion de la souveraineté alimentaire, a-t-on appris de source officielle.

"A cet égard, il a indiqué (...) notamment au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, au ministre en charge de la Jeunesse et au Secrétaire d'Etat aux Coopératives et de l'Encadrement paysan, la nécessité de prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation (...) du 19e Forum africain des systèmes alimentaires, qui aura lieu à Dakar", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Prévu dans la capitale sénégalaise du 30 août au 05 septembre 2025, cette rencontre sera placée sous le thème "Jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes alimentaires".

Le président de la République a, lors de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, attiré l'attention de celui-ci sur la nécessité de développer les formations professionnelles liées aux métiers agricoles et d'envisager le renforcement des lycées agricoles ou des centres de formation aux métiers de l'agriculture à l'image de l'Ecole nationale supérieure d'Agriculture, socle de la formation d'ingénieurs agricoles.

"Par ailleurs, il a rappelé au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, l'urgence de développer un programme spécial de renforcement des aménagements agricoles et d'actualiser les lettres de mission de la Société nationale d'Aménagement et d'Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), de la Société de Développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) et de la Société de Développement et des Fibres textiles (SODEFITEX)", souligne le communiqué du Conseil des ministres.

Ces instructions du chef de l'Etat entrent dans le cadre d'une meilleure planification des productions rizicoles, céréalières, cotonnières et des spéculations à haute valeur en termes de commercialisation et de consommation, poursuit le texte.

Le président Faye a, en outre, invité le gouvernement à accentuer les efforts de relance et d'extension des Domaines agricoles communautaires (DAC), mais aussi des Agropoles dont "l'implémentation effective dans les sites dédiés doit faire l'objet d'un suivi dans le cadre du monitoring de l'Agenda national de Transformation", ajoute la même source.