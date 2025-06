Tunisie: Victime d'un assassinat raciste en France, Hisham Miraoui a été inhumé au pays

Le corps d'Hisham Miraoui, un Tunisien d'une quarantaine d'années abattu le 31 mai dernier à Puget-sur-Argens, dans le sud de la France, a été rapatrié à Kairouan, sa ville natale, où il a été inhumé lors d'une cérémonie empreinte d'une vive émotion, mercredi 11 juin.

Empreintes d'une très vive émotion, les funérailles de Hisham Miraoui, un coiffeur d'une quarantaine d'années assassiné dans le sud de la France, ont eu lieu mercredi 11 juin à Kairouan, dans le centre de la Tunisie, où son corps a été rapatrié.

Le 31 mai dernier au soir à Puget-sur-Argens, celui-ci avait été abattu de cinq balles par Christophe B., un Français de 53 ans qui avait diffusé avant et après son acte des vidéos racistes sur les réseaux sociaux.

Dans la modeste maison familiale, son cercueil a été accueilli par les larmes et par les cris de douleur de ses six soeurs, deux frères et de sa mère de 75 ans qui ne cesse de se balancer d'avant en arrière en se tenant le visage entre les mains. Dix jours après sa mort, la douleur reste très vive chez ses proches. « Il était loin de notre mère mais on se parlait sans arrêt les frères, les soeurs, lui et maman, témoigne l'une d'entre elles, Hanen, venue de France pour accompagner le corps de son frère qui n'était pas rentré en Tunisie depuis huit ans. Pendant tout ce temps, il a beaucoup souffert de ne pas voir notre mère qui est malade. Et là, il rentre au pays dans un cercueil... Vous trouvez ça normal ? », poursuit celle-ci.

« Je n'aurais jamais cru que les choses puissent en arriver là »

Faute de papiers en règle, Hisham, qui aidait financièrement sa mère, n'avait pas pu rentrer en Tunisie pour l'enterrement de son père il y a trois ans, confie pour sa part son frère Adel. « Pendant longtemps c'était la galère : Hisham devait faire des allers-retours entre l'Italie et la France mais depuis plusieurs mois, il avait enfin pris un avocat pour régulariser sa situation. Il avait lancé la procédure pour obtenir sa carte d'identité et avait prévu de venir nous voir cet été », reprend ce dernier.

Binationale franco-tunisienne, Mouna, une cousine d'Hisham qui vit en France, s'inquiète quant à elle des suites que pourraient avoir ce crime. « Si j'ai moi-même déjà été victime de paroles racistes, je n'aurais jamais cru que les choses puissent en arriver là, affirme-t-elle. Alors maintenant, je me dis que ça peut toucher n'importe qui : moi, mes enfants, mes cousines... »

Après avoir emmené le corps d'Hisham à la mosquée pour une prière funéraire, ses proches l'ont inhumé dans le cimetière qui se trouve à proximité.