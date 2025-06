Soudan: Le général libyen Khalifa Haftar accusé d'avoir prêté main forte aux FSR

Au Soudan, l'armée annonce s'être retirée de la région frontalière avec l'Égypte et la Libye après des combats avec les paramilitaires des Forces de soutien rapide du général Hemedti. Elle accuse le général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, d'avoir appuyé militairement les FSR.

Selon l'armée soudanaise, l'attaque a eu lieu en fin de semaine dernière aux confins du Soudan, de la Libye et de l'Égypte. Un bataillon du maréchal Haftar - connu sous le nom de Katiba Sobol al Salam - opérant dans le sud de la Libye a traversé la frontière et s'est joint aux paramilitaires pour attaquer une position de l'armée soudanaise à Jebel Uweina, à plus de trois kilomètres de la frontière.

L'armée a dénoncé une agression flagrante contre le Soudan, visant à prendre le contrôle de cette région frontalière. Une région stratégique puisqu'elle sert de corridor pour approvisionner les FSR en armes, en mercenaires et en essence provenant de Libye.

Ce n'est pas la première fois que des hommes de Khalifa Haftar coopèrent avec les paramilitaires d'Hemedti, tous deux soutenus par les Émirats arabes unis. « Il y a toujours eu des mercenaires libyens qui travaillaient avec les paramilitaires soudanais, des officiers, des techniciens qui savent opérer des drones, relève le chercheur soudanais Magdi El Gizouli. Mais là, c'est un bataillon de combattants qui a participé à l'opération. Un bataillon loyal à Haftar, et qui est habituellement impliqué dans le trafic d'armes et surtout de carburant, car vous ne pouvez pas vous battre au Darfour sans avoir une chaîne d'approvisionnement en carburant. Celui-ci vient principalement de Libye. »

Pour le chercheur, l'appui du bataillon libyen est venu compense un manque d'effectif au sein des forces du général Hemedti. « Le problème des FSR est de pouvoir tenir tous les différents fronts. Ils veulent maintenir le siège d'El Fasher, et pour cela ils doivent maintenir une chaîne d'approvisionnement, poursuit le chercheur. Ils combattent également au Kordofan où ils font face à plusieurs offensives de l'armée. Ils n'ont pas assez d'hommes pour tous ces fronts, et pas assez de temps pour former de nouvelles recrues. »