Sénégal: Ousmane Sonko insiste sur une meilleur gestion de la commande publique et des urgences hospitalières

Ousmane Sonko a participé au Conseil des ministres de ce mercredi. Le chef du gouvernement a notamment abordé les thèmes de la commande publique et de la gestion des urgences hospitalières.

Parmi les préoccupations du Premier ministre lors de ce conseil, on a la commande publique. Pour Ousmane Sonko, il y a nécessité d'un renforcement des capacités dans la gestion de ce secteur névralgique. Ce, dans le sens où il a constaté des manquements dans la relecture des contrats et conventions, constatant plein de cas de surfacturation et de graves violations des règles de passation de marchés. De ce fait, il a mis l'accent sur l'importance des marchés publics comme moyens d'exécution des missions de l'Etat.

Le communiqué nous renseigne d'ailleurs que « le Premier Ministre a insisté sur la nécessité d'une formation complète des acteurs à toutes les étapes de la commande publique avec un dispositif de suivi-évaluation des connaissances dispensées. Le Premier Ministre a retenu que désormais l'exécution correcte des règles relatives à la commande publique, de façon efficace, dans la transparence et dans les délais requis, constitue un critère de performance pour toute entité publique et tout manager public ».

Par ailleurs, Ousmane Sonko demande au ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de se concerter avec la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) et l'Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP), dans le but de proposer des termes de référence pour une formation en commande publique. Cela devra se faire sur la base d'un programme pertinent qui tiendra compte de la préoccupation des acteurs. Le ministre des Finances et du Budget devra prendre les dispositions idoines afin de réunir les crédits qui permettront de prendre en charge cette formation.

Urgences hospitalières

Poursuivant son intervention, Ousmane Sonko a mis l'accent sur la gestion des urgences hospitalières. Le Premier ministre considère que c'st une priorité du gouvernement. Il souhaite que les populations aient accès aux soins d'urgence de qualité dans toutes les structures de santé du pays.

En outre, le chef du gouvernement veut que la qualité des services d'accueil d'urgence soit nettement améliorée pour que la prise en charge des personnes en détresse ait un cachet plus « humain ». Dans cette perspective, il incite le ministre de la Santé et de l'Action sociale à renforcer le dispositif du SAMU national. Ce dernier devra également avoir une relation de travail symbiotique avec la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers et les autres structures publiques et privées évoluant dans le secteur.