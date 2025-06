Sénégal: Saint-Louis - 48 heures de visite présidentielle pour le suivi des projets

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye va effectuer à partir d'aujourd'hui, une visite de travail de deux jours dans le Pôle économique Nord afin de s'enquérir de l'avancement des projets structurants initiés par le gouvernement dans la région de Saint-Louis.

« Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'évaluation des projets structurants initiés par le gouvernement dans la région », selon un communiqué de la présidence de la République. Ce déplacement, selon le document, « vise à consolider les acquis, à apprécier l'état d'avancement des initiatives économiques et sociales mises en place au bénéfice direct des populations locales, ainsi qu'à renforcer les liens entre les autorités étatiques et les acteurs locaux ».

Lors de ce séjour, le Président ira aussi à la rencontre des autorités administratives, élus locaux, opérateurs économiques et représentants des communautés, afin d'échanger sur les priorités de développement territorial et s'assurer de l'effectivité et de la pertinence des actions engagées, soutient le texte.

A l'occasion de cette première journée de visite, le chef de l'État va prendre la direction de Ndiayenne Pendao dans le département de Podor. Sur place, il va effectuer une visite guidée des projets de l'Agence coréenne de coopération internationale (Koica) : (Centre de groupage Boubé- Chaîne de valeur 2 - Casier rizicole). Une seconde visite le conduira aux installations de la compagnie sucrière sénégalaise (Css) à Richard-Toll avant de recevoir des élus et des députés locaux du Pôle Nord en fin de soirée.

La deuxième journée de la visite sera consacrée à l'usine SAF Ingrédient spécialisée dans la production de poudre d'oignon à Ross Béthio. Le cortège prendra ensuite la direction de Diama pour aller visiter un nouveau casier agricole financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea). Une audience avec les responsables de Pastef du Pôle Nord va clôturer cette tournée dans le nord du pays.