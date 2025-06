Sénégal: Mercato - Abdoulaye Faye en partance pour le Bayer Leverkusen

Grand changement en vue pour Abdoulaye Faye. Le défenseur sénégalais de 20 ans devrait, selon Fabrizio Romano, signer au Bayer Leverkusen. Le club allemand aurait trouvé un accord avec le club suédois de BK Häcken pour recruter le footballeur formé à Diambars.

Abdoulaye Faye va ainsi découvrir la Ligue des champions. il était également suivi par le PSV Eindhoven et plusieurs autres clubs européens.

🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen have agreed deal to sign Abdoulaye Faye as new centre back for the future.

20 year old defender from Häcken will join in the next days. 🇸🇳 pic.twitter.com/g3N2PUZyTR

-- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025