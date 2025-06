Cote d'Ivoire: Commerce extérieur - Le GUCE célèbre 10 ans d'innovation au service du pays

Le Guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire (Guce) a célébré les 2 et 3 juin 2025, une décennie d'existence et de transformation digitale. Depuis sa création sur décision du Président de la République, cette plateforme numérique a profondément modernisé les formalités liées à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises.

Sous l'égide du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, ces 10 ans marquent une avancée majeure. Un commerce extérieur ivoirien passé de 21 milliards Usd en 2012 à près de 47 milliards Usd 2025.

Le Guce, souligne-t-il, a simplifié les démarches, réduit les délais et renforcé la compétitivité des entreprises grâce à la digitalisation des procédures clés comme la Fiche de déclaration à l'importation (Fdi) ou les certificats phytosanitaires.

Pour Kitifolo Kignaman-Soro, directeur général du Guce, cet anniversaire est l'occasion de faire le bilan, de mesurer l'adhésion des acteurs et de se projeter vers de nouveaux défis. En dix ans, une majorité des procédures ont été dématérialisées, témoignant d'un changement culturel fort dans l'administration et le secteur privé. Trois certifications ISO (9001, 27001, 22301) viennent par ailleurs couronner les efforts en qualité, sécurité et continuité d'activité.

Le président du conseil d'administration, Issouf Fadika, a salué une décennie d'engagement collectif et la matérialisation d'une vision présidentielle claire : faire du commerce extérieur un levier de souveraineté économique et d'intégration régionale.

Le Guce s'impose ainsi comme un instrument stratégique au service d'une Côte d'Ivoire moderne, compétitive et tournée vers l'excellence logistique.