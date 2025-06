Gabon: Un nouveau projet améliore les infrastructures urbaines et réduit les risques d'inondation dans les villes secondaires du pays

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un financement de 150 millions de dollars pour le Projet d'aménagement et de développement des Infrastructures du Gabon (PADIG) afin d'améliorer l'accès à des infrastructures urbaines résilientes au changement climatique et à des équipements publics, et d'atténuer les risques d'inondation dans certaines villes secondaires.

Le projet utilise une approche multisectorielle, en investissant dans la connectivité des transports, les infrastructures urbaines et les équipements publics pour améliorer la qualité de vie et la résilience climatique dans les villes secondaires du Gabon. Il vise également à renforcer les institutions nationales et locales en renforçant leurs capacités en matière de planification et de gestion urbaines résilientes. Ces efforts s'alignent sur le Plan national de développement 2024-2026 du Gabon en faisant progresser les infrastructures stratégiques et la résilience face au changement climatique tout en favorisant la création d'emplois et le développement local.

« Le Gabon a l'un des niveaux d'urbanisation les plus élevés d'Afrique, avec plus de 90 % de la population vivant dans les villes. Cependant, l'urbanisation rapide n'a pas encore conduit à une transformation économique, en particulier dans les villes secondaires », a déclaré Cheick F. Kante, directeur de division pour le Gabon. « Les villes secondaires du Gabon sont à la traîne en matière d'accès aux infrastructures urbaines, un élément essentiel pour faire avancer le programme de développement territorial du pays. Ce projet comblera ces lacunes, en aidant à libérer le potentiel socio-économique de ces villes pour qu'elles deviennent des pôles intermédiaires et créent des opportunités économiques pour la population urbaine gabonaise. »

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'appui de longue date de la Banque mondiale au secteur urbain du Gabon et adopte une approche intégrée. Le premier volet vise à investir dans des infrastructures et des équipements urbains résilients au changement climatique, tels que des routes, des écoles et des espaces verts, dans des villes comme Oyem, Lambaréné, Koulamoutou, Franceville, Mouila, Lebamba et Ndendé. À cela s'ajoute un appui technique en faveur d'un développement urbain durable. Le deuxième volet consiste à investir dans des infrastructures de réduction des risques d'inondation afin de protéger les actifs urbains et de protéger les populations contre les impacts des inondations.

La préparation du projet a bénéficié de l'assistance technique de la Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes et le relèvement (GFDRR) et du Centre mondial pour l'adaptation (GCA).