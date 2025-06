Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations à la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en oeuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui s'est tenue mercredi à Changsha, capitale de la province centrale chinoise du Hunan.

Notant que la situation internationale actuelle est marquée par des changements et des bouleversements, M. Xi a déclaré que la Chine s'engageait à fournir de nouvelles opportunités au monde grâce aux nouvelles réalisations de la modernisation chinoise et à offrir un nouvel élan aux partenaires du Sud, y compris l'Afrique, avec son énorme marché.

La Chine est prête à négocier et à signer l'accord de partenariat économique Chine-Afrique pour un développement partagé afin de mettre en oeuvre le traitement tarifaire zéro pour 100 % des lignes tarifaires pour 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine, a déclaré M. Xi, ajoutant que la Chine offrirait plus de facilités aux pays les moins développés d'Afrique pour exporter vers la Chine.

Il a ajouté que la Chine était prête à travailler avec l'Afrique pour approfondir la mise en oeuvre des 10 actions de partenariat pour la modernisation, renforcer la coopération dans des domaines clés tels que l'industrie verte, le commerce électronique et le paiement électronique, la science et la technologie, et l'intelligence artificielle, et renforcer la coopération en matière de sécurité, de finance et d'état de droit pour promouvoir un développement de haute qualité de la coopération sino-africaine.

M. Xi a souligné que l'ouverture et la coopération sont la bonne voie, et que le bénéfice mutuel et les résultats gagnant-gagnant répondent aux aspirations du peuple.

Il a déclaré que le fait que la Chine et l'Afrique travaillent ensemble pour faire avancer la modernisation favorisera fortement la solidarité et la coopération dans le Sud global et ouvrira une perspective plus prometteuse pour la cause de la paix et du développement dans le monde.

Nous espérons que la Chine et l'Afrique continueront à faire progresser régulièrement la mise en oeuvre des résultats du sommet de Beijing, à planifier soigneusement le développement futur du FOCAC, à se donner la main pour construire une communauté Chine-Afrique tout temps avec un avenir commun pour la nouvelle ère et à contribuer à la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité, a conclu M. Xi.