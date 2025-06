Afrique: Coupe du Monde des Clubs - L'ES Tunis ne vient pas faire de la figuration

Un groupe de cadors - mais des failles à exploiter

Le plan Kanzani porte ses fruits

Belaili, poumon offensif du Sang et Or

Ils n'ont pas besoin d'une couronne pour rappeler qu'ils en sont dignes. Finaliste malheureux de la Ligue des Champions CAF 2024, l'Espérance Sportive de Tunis se présente à la Coupe du Monde des Clubs 2025 avec l'aura d'un géant du continent, forgée sur quatre saisons de constance et de maîtrise. Quadruples champions d'Afrique, les Tunisiens s'apprêtent à défier le gratin mondial avec l'ambition de bousculer l'ordre établi.

Le tirage leur a réservé l'un des groupes les plus relevés du tournoi : Chelsea, Club León, Flamengo. Trois écoles, trois identités, mais aussi trois formations avec leurs points faibles. L'ES Tunis, méthodique et patiente, y voit une opportunité plus qu'un obstacle.

Chelsea, favori mais prenable

Sur le papier, les Blues font figure d'épouvantail. Récents vainqueurs de la Conference League, les Londoniens alignent une armada pleine de talent. Mais leur irrégularité cette saison et leur incapacité à tuer les matches laissent entrevoir une faille dans le mental et le liant collectif.

Côté brésilien, Flamengo traîne une réputation glorieuse mais une réalité plus contrastée. Le géant de Rio peine à enchaîner au pays et montre des signes de fébrilité dès qu'il est privé de ballon. L'ES Tunis, avec sa rigueur défensive, pourrait bien étouffer le jeu carioca.

Le Club León, champion de la CONCACAF en 2023, possède de belles séquences offensives mais pêche dans l'équilibre. Sa défense, souvent prise dans le dos, sera scrutée de près par les flèches tunisiennes.

Kanzani, l'architecte discret

Depuis qu'il a repris les commandes, Maher Kanzani a imposé une philosophie claire : du jeu, mais avec structure. Son 4-3-3 ne laisse rien au hasard. Le bloc équipe est court, discipliné, et l'exploitation des couloirs est systématique. Le milieu, articulé autour d'un sentinelle calme et d'un relayeur créatif, absorbe la pression pour mieux lancer les transitions.

Dans ce dispositif, Youcef Belaili reste le totem offensif. À 32 ans, l'international algérien n'a rien perdu de son tranchant. Ses 9 buts et 6 passes décisives cette saison en font le joueur le plus décisif du groupe. Plus libre dans ses déplacements, il pèse désormais autant dans la création que dans la finition.

Autour de lui, la jeunesse monte. Yan Sasse, l'électron brésilien, affiche déjà 10 buts toutes compétitions confondues. Houssem Tika, dépositaire du dernier geste, en est à 7 passes décisives. Sur le flanc gauche, Mohamed Amine Ben Yamida dynamite les lignes avec ses projections incessantes.

Un plan clair, une ambition assumée

L'Espérance sait que la marge d'erreur sera mince. Mais elle n'avance pas à tâtons. Gêner Chelsea dans la construction, aspirer Flamengo pour mieux le punir, exposer les trous de León au coeur du jeu : le plan est en place.

Dans un tournoi taillé pour les coups d'éclat, les Sang et Or veulent forcer le respect, comme en 2011 contre Monterrey ou en 2019 face à Al Sadd. Cette fois, ils visent plus haut. Le dernier carré ? Utopique. Les huitièmes ? Réaliste.

Calendrier de l'ES Tunis à la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 :

Mardi 17 juin : Flamengo - ES Tunis | 01h00 GMT

Samedi 21 juin : León - ES Tunis | 22h00 GMT

Mercredi 25 juin : ES Tunis - Chelsea | 01h00 GMT