Algérie: L'expérience du Ksar de Tafilelt mise en lumière à l'Expo-2025 au Japon

Alger — Le pavillon de l'Algérie à l'exposition universelle d'Osaka au Japon (Expo-2025) a mis en lumière mercredi l'expérience atypique de la construction du nouveau Ksar de Tafilelt (wilaya de Ghardaïa), qui allie l'urbanisme, l'architecture et l'écologie.

Dans le cadre de la semaine consacrée à "l'alimentation et l'habitat", du 05 au 16 juin courant, le président de la fondation "Amidoul" (initiatrice du projet), M. Ahmed Nouh, a animé une conférence sur le Ksar de Tafilelt, dans laquelle il présente ce ksar comme une expérience humaniste unique en son genre, qui allie l'architecture, l'urbanisme et le développement durable, ainsi que la préservation de l'écologie et le bon milieu de vie.

Pour M. Nouh, le ksar de Tafilelt, comme modèle architectural unique dans son genre, associe merveilleusement l'authenticité et la modernité, et représente une expérience inspirée de la sociologie de la région et de ses valeurs et exprime parfaitement le développement durable basé sur l'utilisation des matériaux de construction locaux qui tiennent compte de l'environnement, des spécificités locales sahariennes et de l'adaptation de l'homme avec son milieu.

En marge de cette conférence, M. Nouh a valorisé les efforts déployés par les pouvoirs publics, la société civile et les habitants de la région pour la propagation de la culture environnementale et la réhabilitation et la préservation du patrimoine architectural bâti.

Plusieurs participants à cette conférence ont été émerveillés par le système d'édification du ksar en utilisant les matériaux de construction locaux adaptés à l'écologie et l'environnement immédiat.

Ils ont également exprimé le souhait de visiter, dans les plus brefs délais, ce site écologique "ksar" dont les constructions sont en synergie avec les spécificités de l'architecture locale et des matériaux du terroir, en alliant l'architecture et le développement durable avec un intérêt particulier à la préservation de l'environnement.

Le ksar écologique de Tafilelt, considéré comme une expérience humaine particulière, a obtenu plusieurs distinctions, dont la première place "Energie mondiale", en Norvège en 2023.

Il a décroché également la médaille de bronze de l'habitat d'ONU, le premier prix de la Ligue arabe de l'environnement en 2014, le prix de ville durable, par vote des internautes, en 2016, ainsi que le premier prix "Energy Globe International 2020", un des prix prestigieux à l'échelle mondiale dans le domaine de l'environnement et du développement durable.