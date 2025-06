Tunisie: ST - Intersaison sensible - Le Stade doit se projeter

S'il fallait envoyer un message aux cadors de la L1, on peut dire que c'est mission accomplie pour le Stade Tunisien. Pourquoi ? Parce qu'au Stade, on forme des joueurs, on recrute intelligent et on redouble d'intensité et d'ambition pour aller toujours plus haut.

Qualifié pour la C3, le Stade doit actuellement préparer son effectif pour la saison prochaine. Mais le club du Bardo ne compte pas s'enflammer en faisant n'importe quoi durant ce mercato estival. En clair, c'est, certes, un défi de taille pour le Stade et son board qui doit renforcer l'effectif pour supporter un calendrier très dense. Mais si l'exigence d'étoffer le groupe et le banc sonne comme un impératif, tout doit être mis en oeuvre pour que la préparation d'avant-saison soit optimale.

C'est l'objectif prioritaire, au-delà de tout devoir de repenser le groupe. Cela dit, le championnat est bien plus important, même si le Stade a un bon coup à jouer en Coupe de la CAF. Jouer donc sur les deux tableaux, c'est dans les cordes du club bardolais la saison prochaine. Mais encore faudra-t-il être motivé à 200%.

En clair, le ST aura besoin de joueurs prêts à combattre tous les jours. Ce faisant, pour le coach Chokri Khatoui, s'il rempile, cependant, la question de ne pas se tromper de combat ne se pose pas, mais pour assurer une rotation nécessaire avec deux matchs par semaine, le Stade devra viser quelques bonnes pioches sur le marché et surtout améliorer la qualité de son banc offensif.

Aujourd'hui, c'est, certes, mettre la barre assez haut, mais l'objectif est d'avoir 25 ou 26 joueurs, dont 19, 20 capables d'être titulaires. Vaste programme toutefois, mais le ST n'a pas le choix car pour toucher au but, il doit forcément améliorer la qualité des joueurs sous la main. Indépendamment des renforts attendus dans toutes les lignes, il n'y a pas le feu à la maison et le ST peut compter sur un groupe valeureux avec les cadres que sont Khalfa, Sahraoui, Laifi, Ndaw, Mugisha, Kadida, Saâfi, Touré, Ferchichi, Atoui aux côtés de la jeune garde composée des Ayari, Dabbebi, Gharbi, Smaâli, Ouerghemmi et Arous.

Définir ses priorités

Maintenant, pour revenir aux postes à pourvoir ou plutôt à doubler en prévision des échéances à venir, le Stade doit sans délais confirmer son coach ou vite se prononcer à propos de la succession du staff technique. Là, l'équipe en place pourra fixer et définir ses premières priorités, histoire de se projeter et de dessiner les contours du Stade la saison à venir.

Depuis la finale de Coupe face au champion en titre «sang et or», sans aucun doute, il ne fait aucun doute que le ST aurait pu brandir le trophée s'il comptait dans ses rangs un ou deux attaquants racés sur le banc ou alignés d'entrée. Sauf que Bilel Mejri et Haithem Jouini sont partis, sans oublier Oumarou dont les tirs imparables ont par le passé fait des dégâts.

Bref, le Stade doit recruter intelligent à présent en attaque en premier lieu. En Ligue 1 et en Afrique, les bonnes pioches existent et il suffit de savoir activer les bons réseaux pour tenir l'oiseau rare. Gageons à cet effet que le président du club, Mohamed Mahjoub, saura actionner les bons leviers pour garantir la pérennité d'un groupe.