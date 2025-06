Tunisie: Gouvernance d'entreprise en crise - Karim Ben Kahla alerte sur l'urgence d'une réinvention face aux défis géostratégiques

Intervenant dans le cadre d'un panel intitulé « L'administrateur de sociétés face aux mutations nationales et aux changements géostratégiques », à l'occasion de la Journée annuelle des administrateurs organisée par l'Institut Tunisien des Administrateurs (ITA) à Tunis le 11 juin 2025, Karim Ben Kahla a tiré la sonnette d'alarme : les professionnels de la gouvernance doivent se réinventer face aux menaces. Universitaire et administrateur indépendant, il a livré une analyse sans concession : mutations géopolitiques, crises éthiques et tsunami technologique imposent une rupture radicale dans les pratiques du secteur.

D'emblée, Karim Ben Kahla a souligné la vulnérabilité de la Tunisie sur la scène internationale. Il a estimé que le pays, bien que très ouvert sur l'extérieur, souffrait d'un manque de vision stratégique en matière de géopolitique. Cette absence de ligne directrice, selon lui, pénalise les entreprises tunisiennes, en particulier celles qui cherchent à s'implanter en Afrique. Il a déploré que ces dernières se retrouvent souvent isolées, sans soutien institutionnel adapté, ce qui compromet leurs ambitions à l'international.

L'universitaire a ensuite développé une réflexion sur les grandes ruptures qui marquent notre époque. Il a rappelé que le bombardement d'Hiroshima avait marqué la fin de la croyance en un progrès inéluctable porté par la science. Aujourd'hui, a-t-il ajouté, c'est le droit international qui voit sa légitimité ébranlée, comme en témoigne la crise à Gaza. Cette remise en question des cadres juridiques et éthiques traditionnels a, selon lui, des répercussions directes sur la gouvernance des entreprises, laquelle repose justement sur le respect des normes et des régulations.

Face à ces défis, Karim Ben Kahla a identifié plusieurs axes de travail pour les administrateurs. Il a insisté sur la nécessité de développer une pensée complexe, intégrant des dimensions historiques, géopolitiques et philosophiques, afin de dépasser une approche purement financière. Par ailleurs, il a appelé à la création de comités spécialisés au sein des conseils d'administration pour anticiper les risques liés à des enjeux émergents tels que l'intelligence artificielle ou les critères ESG. Enfin, il a plaidé pour une autonomie stratégique renforcée, s'appuyant sur des partenariats entre secteurs public et privé et s'inspirant de principes comme la résilience et la prudence.

Il est revenu sur l'évolution de la responsabilité pénale des administrateurs. Karim Ben Kahla a cité l'exemple de l'affaire Lafarge, où des dirigeants ont été poursuivis pour complicité de crime contre l'humanité en raison des activités de leur filiale en Syrie. Il a averti que des situations similaires pourraient se multiplier, notamment pour les entreprises opérant dans des zones de conflit comme les territoires palestiniens. Cette évolution juridique, a-t-il souligné, impose une vigilance éthique accrue dans les prises de décision.

L'intervenant a partagé les tensions auxquelles sont confrontés les administrateurs indépendants. Il a évoqué la difficile conciliation entre confiance et contrôle, la question délicate de savoir quand prendre la parole au sein d'un conseil, ou encore la recherche d'une distance optimale par rapport aux opérations quotidiennes de l'entreprise. Il a également abordé le poids de la responsabilité individuelle dans un contexte de décision collective, ainsi que les défis liés au maintien d'une véritable indépendance d'esprit face aux diverses parties prenantes.

Karim Ben Kahla a insisté sur l'importance de l'exemplarité dans la fonction d'administrateur. Pour lui, cette exigence ne relève pas d'une simple posture, mais d'une authenticité profonde. Il a appelé à faire des conseils d'administration des espaces où s'élabore, par le débat et la réflexion critique, une vision porteuse de sens pour l'entreprise et la société.