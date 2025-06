Tunisie: La BNA signe un partenariat stratégique avec SNIPE - La Presse et Dar Assabah

La Banque Nationale Agricole (BNA) a signé ce mercredi 11 juin 2025 un partenariat stratégique avec SNIPE-La Presse et Dar Assabah, deux institutions majeures du paysage médiatique tunisien.

Ce partenariat traduit une volonté commune de contribuer à la diffusion d'une information rigoureuse, constructive et tournée vers les enjeux majeurs du pays. Cette alliance vise aussi à renforcer la collaboration entre le secteur financier et les médias, dans un esprit de transparence, de responsabilité et de service public. À travers ce rapprochement, la BNA confirme son engagement citoyen et son attachement aux valeurs de transparence, de dialogue et de responsabilité sociétale.

En s'associant à deux des plus anciennes et prestigieuses institutions de presse tunisienne, cette alliance s'inscrit pleinement dans une dynamique de valorisation de l'information économique et sociale. Leur collaboration avec la BNA ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement de l'information financière, économique et citoyenne.