Tunisie: Le pays réaffirme son engagement pour la transition écologique à la Conférence de l'ONU sur l'Océan

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé « l'engagement indéfectible de la Tunisie » à poursuivre la mise en œuvre de sa Stratégie nationale de transition écologique. Cette stratégie inclut des plans intégrés et des programmes d'action ambitieux visant à protéger le littoral, les zones côtières et marines, tout en développant l'économie bleue, en cohérence avec les initiatives méditerranéennes et africaines.

Dans le cadre de sa participation à la 3e Conférence des Nations Unies sur l'Océan, qui se tient à Nice, le ministre a présenté la déclaration officielle de la Tunisie. Celle-ci appelle à la création d'une nouvelle alliance entre les pays méditerranéens afin de faire face à la menace de l'érosion marine et de protéger les écosystèmes marins. La déclaration préconise l'adoption de méthodes de protection douces, de solutions fondées sur la nature, et la mobilisation des ressources humaines, financières, scientifiques, technologiques et numériques nécessaires à leur mise en œuvre efficace.

Le ministre a également rappelé que la Tunisie abrite le Centre d'activités régionales pour les aires spécialement protégées. Il a souligné le rôle du fonds fiduciaire pour les aires marines protégées, créé en 2015, dans le cadre de programmes de coopération couvrant 20 réserves marines et côtières en Méditerranée.

Pour rappel, Mohamed Ali Nafti préside la délégation tunisienne aux travaux de la 3e Conférence des Nations Unies sur l'Océan, organisée à Nice (France), du 9 au 13 juin 2025.