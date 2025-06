Tunisie: BAL - L'USM éliminée aux quarts de finale - Apprendre toujours

L'échec est dur à digérer, mais les leçons sont nombreuses. L'USM doit déclencher un nouveau cycle.

L'US Monastir a été éliminée par l'équipe angolaise de Petro Atlético de Luanda (84-95) au dernier quart de finale de la Ligue Africaine de Basket-ball (BAL). L'aventure s'arrête là pour le représentant tunisien qui s'est renforcé avant ce play off. Babacar Sané et Eldridge, deux renforts de taille, ont inscrit 26 points face aux Angolais, mais c'était insuffisant comme performance.

Lahiani (15 points) et Hardy (17 points) ont été, eux aussi, en vue pour ce match, mais face à eux, Petro Luanda était plus incisif vers la fin. Une défaite qui fait mal pour une USM qui visait au moins les demi-finales. Les supporteurs monastiriens sont en colère après cette élimination. L'USM de Curado ( un entraîneur fustigé par les supporters qui lui collent la mauvaise gestion de ce tournoi) pouvait-elle faire mieux ? Peut-être. La présence de Hardy et Eldridge avec le poids défensif et offensif de Sané et Lahiani sous le panneau auraient pu donner plus de consistance et d'efficacité au jeu de l'équipe. Mais finalement, la présence parmi les huit meilleures équipes africaines est déjà une satisfaction.

Les tirs à trois points ratés

A ce stade, les clubs qui se renforcent le plus et le mieux, et qui comptent dans leurs rangs des pointeurs de qualité et des joueurs solides en défense s'en sortent le mieux. L'USM a, en effet, marqué le pas cette saison en championnat. Rivaliser avec Petro Luanda, Ahly Tripoli, Ittihad d'Alexandrie et l'Armée patriotique Rwandaise n'est pas chose facile.

Ce match perdu contre Petro Luanda a vu l'USM par exemple rater l'arme des trois points avec seulement 5 tirs réussis sur 30 tentatives contre 7 sur 20 pour son rival. La déception est légitime du côté des supporteurs, mais il ne faut pas dramatiser, non plus. Notre basket a besoin d'être présent régulièrement au BAL et a besoin surtout de fonds pour amener les meilleurs éléments pour disputer le play off où tout le monde met le grand paquet.

C'est une question de renforts et de moyens, et aussi de long souffle. C'est un rythme effréné et fort qui exige une préparation spéciale et les choix les plus sûrs lors des matches.

Mais, encore une fois, l'USM, malgré la déception de l'élimination, doit tirer les leçons de cette participation et consolider les acquis. C'est l'heure aussi de renouveler l'effectif et de lui donner un coup de jeunesse.