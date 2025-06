Tunisie: La « Silver économie » - Pour un bien-être à tout âge

Face au vieillissement rapide de sa population, la Tunisie se trouve à un tournant stratégique. Loin d'être un fardeau, cette transition démographique peut devenir un puissant levier de croissance grâce à la silver économie. Entre besoins nouveaux, expertise accumulée et potentiel d'innovation, les seniors apparaissent comme un moteur économique à part entière à condition de repenser les politiques publiques et les modèles d'investissement.

Le vieillissement de la population n'est plus un simple enjeu démographique : il s'impose désormais comme un défi économique majeur, mais aussi comme une véritable opportunité de développement. En Tunisie, les personnes âgées de plus de 60 ans représentaient environ 15 % de la population en 2023, un taux qui devrait atteindre 22 % à l'horizon 2044, selon les projections officielles.

Un levier clé pour l'avenir économique

Face à cette transformation structurelle de la pyramide des âges, il devient urgent d'intégrer pleinement la « silver économie » dans les politiques publiques, les plans d'action territoriaux et les stratégies d'investissement. Plus de détails avec Ridha Mrabet, ancien président-directeur général d'une Sicar régionale, spécialiste du financement des PME à fort impact social.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit le vieillissement en bonne santé comme « le processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui favorise le bien-être pendant la vieillesse ». Cette conception moderne invite à reconsidérer le rôle des seniors dans la société, non plus comme des personnes inactives à charge, mais comme des acteurs de l'économie, porteurs d'expertise, de consommation et de nouvelles aspirations.

La fin de la vie professionnelle n'est plus synonyme de repli : elle peut être l'occasion de se réinventer. Le développement du bénévolat, de l'accompagnement familial, ou même de la reprise d'activité sous d'autres formes (consultance, mentorat, participation associative ou entrepreneuriale) illustre cette évolution. En Europe, les universités du troisième âge, les politiques d'inclusion numérique, ou encore les aides à l'autonomie permettent aux seniors de continuer à contribuer à la société.

Une réalité économique incontournable

Dans ce cadre, Ridha Mrabet, ancien Président-Directeur Général d'une Sicar régionale, spécialiste du financement des PME à fort impact social, nous explique qu'en Tunisie, le segment des seniors s'élargit rapidement. A mesure que la natalité ralentit, la proportion des personnes âgées augmente. L'Institut tunisien des études stratégiques (Ites) estime que le nombre de retraités passera de 581 920 en 2014 à plus de 1,2 million en 2024. Or, 70 % d'entre eux perçoivent une pension insuffisante pour garantir une vie digne : près de 40 % vivent avec moins de 500 dinars par mois.

Pourtant, les seniors représentent aussi une force économique inexploitée. Leurs besoins en matière de santé, de logement, de services personnalisés et de loisirs stimulent la création de nouveaux marchés. C'est précisément le coeur de la « silver économie » : une économie orientée vers la satisfaction des besoins de cette tranche d'âge, tout en générant des emplois et des opportunités d'investissement.

Une filière d'avenir

Ce secteur émergent touche presque tous les domaines : soins à domicile, nutrition, technologies de santé, domotique, mobilité adaptée, activités culturelles ou encore accompagnement administratif. Les téléphones simplifiés, les objets connectés de santé, les maisons intelligentes, les cliniques gériatriques ou les aides à domicile spécialisées ne sont plus des options, mais des nécessités.

Selon Mrabet, la Tunisie pourrait structurer cette filière en s'inspirant des modèles européens, avec la mise en place d'incitations fiscales et financières pour les entreprises actives dans ce secteur, de mécanismes de financement spécifiques (fonds d'investissement pour seniors, obligations type « senior bonds »), de services publics adaptés (guichets uniques, circuits de santé dédiés, tarifs préférentiels dans les transports, les loisirs ou les événements culturels).

La silver économie ne se limite pas à la consommation. Elle inclut aussi la valorisation des savoirs et des expériences accumulés. Dans un contexte où les PME tunisiennes souffrent d'un manque d'encadrement et de compétences, les retraités qualifiés peuvent jouer un rôle crucial, notamment à travers des missions de mentorat ou d'accompagnement dans les phases de création et de gestion d'entreprise.

Malheureusement, le cadre légal actuel en Tunisie limite ces possibilités. Un senior ne peut généralement reprendre une activité professionnelle que dans des conditions très restrictives. Il est donc indispensable d'introduire plus de flexibilité, en créant par exemple une plateforme de mise en relation entre retraités qualifiés et porteurs de projets, sans mettre en péril leurs pensions.

Penser la silver économie, c'est investir dans un modèle de développement plus inclusif, plus solidaire et plus durable. C'est aussi reconnaître que le vieillissement n'est pas une perte, mais une transformation du capital humain. Cela exige un changement culturel, des mécanismes économiques innovants et un véritable engagement politique.

La Tunisie ne pourra relever le défi du vieillissement qu'en mobilisant tous les acteurs publics, privés et associatifs autour d'une stratégie claire : celle d'un vieillissement actif, digne et porteur de croissance, a-t-il conclu.