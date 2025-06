Tunisie: Mondial des clubs - L'EST s'envole aujourd'hui pour les États-Unis - Que l'aventure commence !

En prenant aujourd'hui la direction de l'aéroport de Tunis-Carthage, la délégation « sang et or » entre de facto dans le moule Coupe du monde des clubs. Pourvu que l'aventure dure au-delà du 25 juin. C'est le vœu le plus cher des supporters « sang et or ».

Six ans après, l'Espérance Sportive de Tunis retrouve la plus prestigieuse des compétitions, la Coupe du monde des clubs. Pour la petite histoire, c'est la quatrième participation de l'Espérance de Tunis au Mondial des clubs après 2011, 2018 et 2019. Cette fois, l'événement embrasse une nouvelle dimension avec un format plus garni.

Lors des trois participations précédentes, les « Sang et Or » n'ont pas réussi à passer le cap du premier tour. À chaque fois, la participation des Espérantistes a été plus brève que prévu.

En 2011 au Mondial japonais, l'EST a été éliminé d'entrée par le club qatari, Al-Sadd, en concédant la défaite (1-2). Sept ans plus tard, les Tunisois ont fait une petite progression même s'ils ont également perdu d'entrée. Ils ont concédé, certes, une lourde défaite devant le club émirati d'Al-Aïn (0-3), mais ont terminé la compétition à la cinquième place après s'être imposés aux tirs au but (6-5) face au club mexicain Chivas. La rencontre s'est soldée par un résultat nul, un but partout, au temps réglementaire.

En 2019, l'EST a terminé également cinquième mondiale. Une défaite concédée devant le club saoudien d'Al-Hilal FC (0-1) avant de remporter une large victoire au match de classement face à Al-Sadd (6-2). Une jolie revanche prise par rapport à la défaite concédée face au même adversaire huit ans plus tôt.

Une nouvelle formule, de nouvelles ambitions !

La délégation « sang et or » s'envole aujourd'hui pour les États-Unis en transitant par Paris. Une fois que le bus de l'Espérance a pris la direction de l'aéroport Tunis-Carthage, staff technique et joueurs entrent de facto dans le moule de la Coupe du monde des clubs.

Avec la nouvelle formule que propose la Fifa pour cette 21ᵉ édition du Mondial des clubs (pour la première fois avec 32 équipes), les « Sang er Or » ambitionnent de faire mieux que les trois fois précédentes : passer, enfin, le cap du premier tour.

L'ambition est légitime même si la réalité du terrain impose aux « Sang et Or » en match d'ouverture les Brésiliens de Flamengo, avant d'affronter les Américains de Los Angeles qui comptent dans leurs rangs Olivier Giroud et Hugo Lloris. Et, cerise sur le gâteau, le géant anglais Chelsea.

En somme, un plateau footballistique de rêve pour Mohamed Amine Ben Hmida et ses camarades qui vivront sans doute en ce mois de juin un des épisodes les plus importants de leur carrière.

Ce n'est pas tous les jours qu'on dispute la Coupe du monde des clubs et ce n'est pas tous les jours qu'on affronte Flamengo et Chelsea. Certes, on va à ce Mondial sans renforts de taille comme l'ont fait d'autres clubs, mais ce n'est pas une raison de manquer d'ambitions. Au contraire, Youssef Belaïli et ses coéquipiers ont tout à gagner à se surpasser et à sortir le grand jeu dans une compétition qui regroupe les meilleures équipes et les meilleurs joueurs de la planète foot.

Programme des matchs

Mardi 17 juin

Lincoln Financial Field à Philadelphie (2h00) :

Flamengo-EST

Vendredi 20 juin

Geodis Park à Nashville (23h00) : Los Angeles FC-EST

Mercredi 25 juin

Lincoln Financial Field à Philadelphie (2h00) :

EST-Chelsea

Liste des 23 joueurs

Gardiens de but : Béchir Ben Said, Amanallah

Memmiche et Sedki Debchi

Défenseurs : Mohamed Amine Tougai, Yassine Meriah, Hamza Jelassi, Aziz Koudhai, Mohamed Ben Ali, Raed Bouchniba, Mohamed Amine Ben Hmida et Aymen Ben Mohamed.

Milieux : Onuche Ogbelu, Khalil Guenichi, Wael Derbali, Houssem Tka, Abdramane Konaté, Yan Sasse, Chiheb Jebali et Haithem Dhaou.

Attaquants : Youssef Belaili, Elias Mokwana, Achref Jabri et Rodrigo Rodrigues.