Tunisie: Banque Mondiale - La croissance devrait se raffermir au pays grâce à l'amélioration des conditions météorologiques

Selon le dernier rapport Global Economic Prospects (GEP) de la Banque mondiale publié en juin 2025, l'activité économique dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) a montré des signes encourageants malgré un contexte mondial marqué par la montée des tensions commerciales et une forte incertitude.

Dans les pays exportateurs de pétrole, l'activité pétrolière se redresse grâce à l'annonce début avril 2025 de la suppression progressive des réductions volontaires de production, tandis que la croissance du secteur non pétrolier fait preuve de résilience.

Au sein des économies importatrices de pétrole, le secteur privé a renoué avec la croissance en 2024, en partie grâce à la réduction des tensions politiques et à la stabilisation macroéconomique dans plusieurs pays, et notamment en République arabe d'Égypte. Par ailleurs, l'activité industrielle, en particulier dans la construction, s'est renforcée au Maroc. L'activité en Cisjordanie et à Gaza a été anéantie : le capital productif a subi de lourdes destructions à Gaza, où le coût humanitaire du conflit est massif, tandis que la Cisjordanie est le théâtre d'une intensification des tensions.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s'étaient quelque peu atténuées après les cessez-le-feu de fin 2024 et début 2025, mais les violences ont repris à Gaza et au Liban, et la situation reste très fragile et incertaine. Les tensions sont restées vives dans d'autres pays en situation de fragilité et de conflit.

Perspectives de croissance : un redressement progressif

La Banque mondiale prévoit une accélération de la croissance dans la région MENA, qui devrait atteindre 2,7 % en 2025, puis 3,7 % en 2026 et 4,1 % en 2027. Cette dynamique s'explique en grande partie par une expansion progressive de la production pétrolière qui fait plus que compenser les effets de la baisse des prix du pétrole, et ce malgré les contraintes qui pèsent sur les exportations du fait de l'augmentation des barrières commerciales. Les prévisions de croissance ont été revues à la baisse par rapport au mois de janvier, principalement en raison des effets de la hausse des restrictions commerciales et des incertitudes sur les investissements et les activités d'exportation.

La croissance dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devrait se renforcer progressivement pour atteindre 3,2 % en 2025, 4,5 % en 2026 et 4,8 % en 2027. L'assouplissement des quotas devrait entraîner une augmentation de la production pétrolière, malgré la baisse prévue des prix pétroliers dans un contexte d'affaiblissement de la demande mondiale. L'expansion de l'activité non pétrolière devrait en outre continuer de tirer la croissance. Parmi les économies exportatrices de pétrole non membres du CCG, l'activité devrait être freinée dans plusieurs pays par la baisse des prix du pétrole et le recul de la demande extérieure.

Dans les pays importateurs de pétrole, les prévisions anticipent une accélération de la croissance à 3,6 % en 2025, 3,9 % en 2026 et 4,3 % en 2027, qui s'explique principalement par le renforcement de la consommation privée à la faveur du ralentissement de l'inflation, par la reprise de la production agricole et par l'hypothèse d'une atténuation des tensions géopolitiques. En Égypte, la croissance devrait progresser à la suite du déploiement de l'accord d'investissement conclu avec les Émirats arabes unis. Elle devrait se raffermir au Maroc et en Tunisie avec l'amélioration attendue des conditions météorologiques. À Djibouti, l'activité portuaire, les recettes d'exportation et d'importants investissements étrangers dans le développement des infrastructures portuaires alimenteront la croissance.

Parmi les économies en situation de fragilité et de conflit, le Liban devrait afficher un taux de croissance de 4,7 % cette année, sous réserve que la trêve perdure. Pour la Cisjordanie et Gaza, les prévisions tablent sur une reprise en 2026, dans l'hypothèse du lancement de la reconstruction. En Syrie, l'activité devrait progresser cette année, sous l'effet de l'amélioration des relations avec les grandes économies. En revanche, au vu de la situation sécuritaire, le PIB devrait à nouveau se contracter en 2025 dans la République du Yémen.

Des risques persistants à surveiller

Le rapport souligne plusieurs risques majeurs qui pourraient compromettre ces perspectives. La possibilité d'une intensification des mesures commerciales protectionnistes de la part de ses partenaires commerciaux continue de poser un risque majeur à la région MENA. L'aggravation des incertitudes entourant les politiques commerciales mondiales, si elle se prolonge, pourrait également saper la confiance des entreprises et des consommateurs et réduire les investissements dans la région. Des politiques monétaires plus restrictives que prévu dues à une montée des pressions inflationnistes mondiales pourraien