Tunisie: Changer de regard sur l'âge - Une mutation en marche

La Tunisie n'est pas encore une société vieillissante au sens strict du mot, mais les signaux sont là. L'allongement de la durée de vie, la baisse de la natalité et les dernières données du recensement révèlent une transition démographique déjà amorcée. Ce changement progressif interpelle sur ses implications économiques, sociales et sanitaires, tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives, comme celle de la silver économie.

La Tunisie aborde un tournant démographique décisif. Le vieillissement de la population tunisienne s'impose désormais comme une donnée incontournable de l'avenir national. Les premiers résultats du recensement 2024 le confirment : la part des plus de 60 ans s'élève aujourd'hui à 17 %, contre 12 % dix ans plus tôt. Et les projections de l'Institut national de la statistique annoncent une accélération de cette tendance dans les deux décennies à venir. En toile de fond : un recul de la natalité, un allongement de l'espérance de vie, une transformation profonde de la pyramide des âges.

Ce basculement démographique soulève des questions fondamentales. Comment adapter les systèmes de retraite, de santé et de solidarité à une société où la proportion des seniors ne cesse d'augmenter ? Quelles politiques publiques mettre en oeuvre pour garantir la dignité, l'autonomie et la participation sociale des personnes âgées ? Et surtout : comment transformer ce que beaucoup perçoivent comme un risque en véritable levier de croissance, d'innovation et de cohésion sociale ?

Car le vieillissement, loin d'être une fatalité ou un fardeau, peut aussi devenir une chance. C'est tout l'enjeu de ce dossier, qui propose d'éclairer les multiples facettes de cette mutation silencieuse mais décisive. Nous y explorons les tensions qui pèsent déjà sur le système de protection sociale tunisien, les défis liés à la prise en charge sanitaire d'une population vieillissante, mais aussi les formidables potentialités de la « silver économie », ce secteur émergent qui regroupe les produits et services destinés à répondre aux besoins spécifiques des seniors.

Ce dossier donne également la parole à des experts et des acteurs du terrain qui plaident pour une vision plus inclusive du vieillissement. Car les seniors d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Plus actifs, plus autonomes, plus connectés, ils disposent d'un capital d'expérience, de savoir-faire et de temps précieux pour la société. Encore faut-il leur offrir les moyens de continuer à jouer un rôle actif dans la vie économique, sociale et culturelle du pays.

A l'heure où la Tunisie cherche de nouveaux horizons pour construire un développement plus solidaire et durable, le vieillissement pourrait bien ne pas être un frein, mais une clé. A condition de penser, dès aujourd'hui, les politiques, les services et les investissements de demain.