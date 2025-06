Algérie: Réunion de coordination pour évaluer les préparatifs du secteur en prévision de la saison estivale

Alger — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a présidé une réunion de coordination en présence de cadres de l'administration centrale, consacrée à l'évaluation des préparatifs du secteur, en prévision de la saison estivale, indique mercredi un communiqué du ministère.

Cette réunion, tenue mardi dans le cadre des préparatifs en cours visant à garantir une saison estivale "saine et sécurisée", a été l'occasion de présenter et d'examiner le plan d'action national destiné à faire face aux risques sanitaires liés à la période estivale, notamment face à la hausse des températures et l'intensification des déplacements des estivants, ce qui entrainerait une recrudescence éventuelle des cas d'intoxication alimentaire, des maladies hydriques et des zoonoses, outre l'augmentation des cas de piqûres de scorpions, particulièrement dans les régions du sud.

Le ministre a appelé à renforcer l'organisation globale du secteur, en redoublant d'efforts en matière de veille sanitaire et en mobilisant l'ensemble des ressources humaines et matérielles disponibles, afin d'assurer une réponse rapide et efficace face à toute situation sanitaire d'urgence ou à une éventuelle flambée épidémique.

Il a également insisté sur une série de mesures préventives devant être appliquées avec rigueur, en particulier le renforcement de la coordination entre les structures centrales et locales pour permettre une intervention immédiate en cas de nécessité, l'échange régulier d'informations sanitaires et le renforcement des établissements de santé avec les ressources humaines et matérielles nécessaires, outre d'assurer la disponibilité continue des médicaments, vaccins et sérums.

Par ailleurs, M. Saihi a souligné l'importance d'intensifier les opérations d'inspection et de contrôle sur le terrain, au niveau des établissements sanitaires, des camps de vacances, des espaces de loisirs, des plans d'eau et des plages, en coordination avec les services de contrôle compétents, outre la réactivation des commissions locales multisectorielles, sous la supervision des walis, afin d'assurer une surveillance rigoureuse des normes d'hygiène et de santé publique dans les espaces ouverts au public.

Par ailleurs, le ministre a appelé à l'organisation de sessions de formation au profit des professionnels de la santé, en vue de renforcer leur capacité à prendre en charge les cas urgents durant la saison estivale et au lancement de vastes campagnes de sensibilisation de proximité, destinées aux citoyens, axées sur l'éducation sanitaire, la prévention des maladies saisonnières, en mettant particulièrement l'accent sur les catégories vulnérables telles que les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes.

Le ministre a souligné, dans ce cadre, l'importance de la sensibilisation à une alimentation saine, face à la consommation croissante de repas rapides et déséquilibrés, mettant en avant la nécessité d'ancrer la culture de l'alimentation équilibrée à travers des programmes éducatifs et formatifs, dès la petite enfance (niveau préscolaire), s'étendant à l'enseignement universitaire et aux centres de formation.

À cet égard, M. Saihi a réaffirmé le "rôle central" des médias et de la société civile dans l'aboutissement des efforts de sensibilisation, appelant à activer les partenariats avec les radios locales afin d'assurer la diffusion de messages de prévention et de sensibilisation auprès de l'ensemble de la société.

Au terme de la réunion, tenue au siège du ministère, le ministre a donné des "instructions strictes" quant à la mise en œuvre immédiate de l'ensemble des mesures préventives et des directives formulées, insistant sur la nécessité d'un "large dispositif de coordination multisectorielle".

Il a enfin exhorté l'ensemble des acteurs à intensifier la coopération et l'action de proximité, afin de garantir une saison estivale sûre et saine pour tous les citoyens et estivants.