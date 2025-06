Algérie: Le président du Conseil de la nation reçoit l'ambassadrice du Canada au pays

Alger — Le président du Conseil de la Nation, M. Azouz Nasri, a reçu, mercredi, l'ambassadrice du Canada en Algérie, Mme Robin Lynn Wettlaufer, qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué du Conseil.

Cette rencontre a été une occasion de "passer en revue l'état des relations bilatérales historiques, ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les hisser à un niveau supérieur", précise la même source.

A ce titre, M. Nasri a souligné "la nécessité d'œuvrer à l'élévation du niveau de coopération et de coordination dans divers domaines, à la lumière de la qualité des relations bilatérales entre l'Algérie et le Canada, marquées par un dialogue politique constructif".

Il a également plaidé pour "le renforcement du partenariat économique mutuellement bénéfique et l'intensification des échanges commerciaux, en tirant profit des opportunités offertes par la loi sur l'investissement et le climat d'affaires stable et incitatif en Algérie, ainsi que l'accompagnement des profondes mutations et réalisations qualitatives résultant de la renaissance économique de la nouvelle Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

En outre, il a évoqué "la dimension humaine qui renforce le rapprochement entre l'Algérie et le Canada, notamment à travers la présence d'une importante communauté algérienne au Canada pouvant servir de lien entre les deux peuples et de catalyseur pour une coopération accrue entre les deux gouvernements".

Concernant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, le président du Conseil de la Nation a abordé "les dérives graves qui marquent l'ordre mondial actuel et les déséquilibres regrettables en raison de l'incapacité du Conseil de sécurité des Nations Unies à atteindre les objectifs de la Charte et les aspirations des peuples", soulignant "la nécessité de réformer l'ONU en fonction des nouvelles réalités internationales".

Dans le même sens, M. Nasri a mis l'accent sur "l'importance de mobiliser tous les mécanismes de solidarité internationale pour mettre fin au génocide à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés, criminaliser l'occupation sioniste et permettre au peuple palestinien d'exercer son droit à l'établissement de son Etat indépendant avec pour capitale El-Qods".

Il a également évoqué "la tragédie vécue par le peuple sahraoui sous l'oppression de l'occupation et la violation du droit international', appelant à des efforts "plus soutenus" pour "mettre fin au colonialisme en Afrique et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance".

De son côté, l'ambassadrice du Canada a salué "la qualité des relations" entre les deux pays, exprimant son estime pour "le précieux capital commun unissant les deux pays" qu'elle considère comme "une base solide pour renforcer la coopération, la paix et la stabilité au niveau international, notamment dans le contexte de la présence actuelle de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies".

Elle a affirmé que "la promotion des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays constitue un enjeu qui mérite des efforts constants, en tenant compte des capacités et des opportunités dont disposent les deux parties", soulignant "l'importance de dynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant".

L'ambassadrice a, en outre, exprimé la "profonde conviction" de son pays quant à "l'importance du multilatéralisme dans l'établissement d'un ordre international harmonieux" pour faire face aux "défis mondiaux complexes".

Elle a insisté aussi sur "la nécessité de respecter le droit international et la souveraineté des Etats", tout en réitérant la position de son pays en faveur de "l'arrêt de l'agression contre Ghaza et du règlement de la question sahraouie conformément aux dispositions de la légalité internationale".