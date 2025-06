Madagascar: Lutte contre le blanchiment et le financement illicite - Le SAMIFIN lance une vaste analyse des risques au pays

Le Service des renseignements financiers (SAMIFIN) a officiellement lancé hier, au ministère des Affaires étrangères à Anosy, une série d'analyses stratégiques sur les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération d'armes de destruction massive.

Une initiative qui cible des domaines jusque-là peu ou mal régulés, dans un contexte mondial marqué par l'évolution rapide des menaces financières. Quatre secteurs, jugés particulièrement sensibles, font l'objet de cette évaluation approfondie, notamment les actifs virtuels, les organismes à but non lucratif (OBNL), les personnes morales et constructions juridiques, ainsi que les mécanismes d'évasion des sanctions internationales dans le cadre du financement de la prolifération.

En anticipant les zones de vulnérabilité et en adaptant son dispositif aux nouveaux modes opératoires des acteurs criminels, Madagascar entend renforcer sa crédibilité sur la scène internationale et se mettre en conformité avec les standards en matière de transparence et de sécurité financière.

Le directeur général du SAMIFIN n'a pas manqué de souligner les préoccupations croissantes autour des cryptoactifs, en particulier les bitcoins. À Madagascar, ces transactions numériques se développent dans une zone grise, échappant en grande partie au contrôle réglementaire de l'État. Il a ainsi plaidé pour une meilleure surveillance des plateformes d'échange, ainsi qu'une coordination renforcée entre les institutions publiques, les opérateurs privés et les partenaires internationaux. Le SAMIFINs'intéresse également de près aux organismes à but non lucratif, souvent vulnérables à des détournements de fonds ou à une utilisation abusive à des fins de financement illicite, notamment terroriste. Quant aux personnes morales et autres constructions juridiques, leur opacité peut servir à dissimuler les véritables bénéficiaires effectifs des flux financiers, ce qui complique les enquêtes et entrave la traçabilité des capitaux.