Madagascar: Le Palais des Sports de Mahamasina vibre au rythme de Tiakola

L'artiste franco-congolais Tiakola s'est produit, pour la première fois, à Madagascar ce mardi 11 juin 2025, sur la scène du Palais des Sports de Mahamasina, à Antananarivo. Un événement très attendu par ses nombreux fans malgaches, venus en grand nombre assister à cette performance inédite.

Pendant plus d'une heure, Tiakola a enchaîné ses morceaux les plus populaires, dont Mami Wata, Meridian, ou encore Manon Bresch, repris en chœur par le public. Le chanteur, reconnu pour sa musicalité mêlant rap, chant et sonorités afro-urbaines, a mis le feu à la scène du Palais des Sports, marquant ainsi son premier passage sur la Grande Île.

Le concert a été organisé par NasProd et KP Évent, deux acteurs de l'événementiel, qui ont réussi à relever le défi logistique d'un spectacle de cette envergure.

Au-delà de l'aspect musical, ce concert a également constitué l'aboutissement d'une série d'initiatives portées par Horizon Madagascar, un programme visant à valoriser la jeunesse, la culture urbaine et les talents émergents de la capitale. Depuis plusieurs semaines, Horizon Madagascar a enchaîné des actions de terrain, ateliers, rencontres et campagnes de sensibilisation autour de la culture, en impliquant les jeunes et les acteurs locaux. Le concert de Tiakola a donc servi de point d'orgue à cette dynamique collective, incarnant une volonté commune de promouvoir une image positive et créative de Madagascar.