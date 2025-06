Madagascar: UNOC-3 - Le pays se positionne en matière de protection de la biodiversité océanique

En moins de trois mois, trois actions majeures menées par Madagascar se révèlent à l'international en matière de transition bleue et de protection de la biodiversité marine.

D'une part, l'officialisation de la plus grande zone clé pour la biodiversité marine et côtière à Madagascar, s'étendant sur plus de 17 000 km², et d'autre part, la célébration, début juin, de la journée mondiale de l'environnement qui a été l'occasion du lancement officiel de l'aire marine et terrestre protégée « SORKAI » à Sainte-Marie, sur une surface de 260 000 hectares.

Et enfin, mais non des moindres, le projet de port vert de Manompana qui conjugue décarbonation portuaire, économie bleue et aquaculture marine régénérative, dans une vision intégrée du littoral. Voilà trois actions majeures menées à Madagascar dans le domaine de transition bleue et de protection de la biodiversité marine et qui se révèlent à l'international. À l'occasion de la 3e Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC-3) qui se tient à Nice, Madagascar réaffirme sa position dans ces domaines sur lesquels l'espoir est permis pour le pays, à condition de faire les bons choix.

Port décarboné. Concernant Manompana en particulier, cette zone pilote pour un port décarboné et une gestion côtière régénérative, sera entièrement au service des communautés côtières. Il a été conçu dans une logique low-tech et de résilience locale. Ainsi, ce port combinera à la fois une flotte artisanale électrifiée et à propulsion vélique pour des usages multiples tels les navettes pour passagers, embarcations de pêche, ou encore cargos côtiers ; une centrale solaire mutualisée pour la recharge des batteries ; un chantier naval pour l'assemblage local des moteurs électriques et la construction biosourcée des navires ; des infrastructures modulables pour les quais, le stockage, ou encore la gare maritime. S'y ajoutent les services intégrés, touchant les domaines de la transformation, les circuits courts, et la formation.

Aquaculture multitrophique intégrée

Manompana, à travers la commune, recherche également à protéger sa biodiversité marine à travers la création d'une Aire marine protégée gérée par la redevabilité sociétale, et s'inscrit dans les principes du manifeste international pour l'aquaculture marine régénérative. Avec l'apport de conseils des professionnels, la commune sera en mesure de développer progressivement des activités comme la mytiliculture, l'algoculture, la conchyliculture et l'élevage d'holothuries. Le tout, dans une approche multitrophique, sans intrants, et avec des espèces indigènes, respectueuses de la biodiversité locale.

Innovation malgache. Ce projet de la commune de Manompana se divulgue au public international durant l'UNOC-3, à travers son ambassadrice et des acteurs impliqués dans l'émergence du nouveau paradigme océanique qui sont Anne Marie Marc, océanologue, Tristan Macquet et Benjamin Denjean, spécialistes de l'aquaculture régénérative. Une occasion pour eux de démontrer la vitalité de l'innovation à Madagascar et la prise de conscience mondiale de l'importance des océans.