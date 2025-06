Cote d'Ivoire: Journées scientifiques des cadres supérieurs de la santé - La 5e édition prévue les 3 et 4 juillet avec d'éminents experts d'Europe

L'annonce a été faite au cours de la conférence de presse de lancement le 10 juin, à Cocody.

Sous l'égide du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, la 5e édition des Journées scientifiques des cadres supérieurs de la santé (Jocass) vont se tenir le 3 et 4 juillet 2025, à Suprême hôtel de Grand-Bassam. « Santé mentale et bien-être », tel est le thème de cette édition.

Des experts européens, à savoir Philipe Moingeon, pharmacien immunologiste diplômé en Intelligence artificielle de l'Université Paris Saclay, ainsi que plusieurs autres spécialistes d'Afrique sont attendus à ce rendez-vous. « Cette édition des Jocass vise à participer à la formation médicale continue des professionnels de la santé que sont les médecins, pharmaciens, médecins-dentistes et vétérinaires », a déclaré Dr Jean-Jacques Méa, président du conseil d'administration du Groupement des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire (Gcss-CI), organisation initiatrice des Jocass. Il était face à la presse dans l'après-midi du mardi 10 juin 2025, au siège de la Gcss-CI sis à Cocody-2 Plateaux.

Dr Jean-Jacques Méa a ajouté que les journées sont également ouvertes aux infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire et à tout citoyen qui désire apprendre ou être instruit sur certains thèmes médicaux ou actualité dans le domaine de la santé. « Cette année, nous enregistrons sept sous-thèmes importants et d'actualité que sont, entre autres, « Gestion des déficits sexuels au cours des maladies chroniques » ; « Intelligence artificielle en santé » ; « Relation soignant-soigné à l'ère des réseaux sociaux numériques (Rsn) » ; « Burn out chez les professionnels de santé » ; « Motivation d'usage des drogues et déterminisme des addictions » », a développé le Pca du Gcss-CI.

Et d'insister sur le panel qui a pour thème : « différents niveaux de responsabilités : cas d'un agent de santé souffrant de troubles mentaux dans l'exercice de ses fonctions ». Une thématique pour laquelle il est annoncé la participation du procureur de la République, du directeur de la santé en tant que panélistes.

Cette 5e édition sera close par un dîner de gala au cours duquel il sera décerné des diplômes de participation et de gratification.