Madagascar: BRED Madagasikara Banque Populaire - Une entrée réussie dans le secteur bancaire malgache

BRED Madagasikara Banque Populaire entame son entrée sur le marché bancaire malagasy et affirme son positionnement en tant que banque de référence.

Une entrée réussie dans le secteur bancaire du pays puisque, six mois après son lancement officiel, la nouvelle banque issue de l'acquisition de la Société Générale Madasikara est désormais connue du public grâce au rebranding de ses enseignes entamé depuis le mois de mars dernier.

Refonte progressive.En effet, la campagne de communication placée sous le thème « le bleu vous va si bien » la banque se fait de plus en plus connaitre. Elle procède, par ailleurs à une refonte progressive de ses offres et services et la mise en ligne de son site internet. Une évolution qui fait, en tout cas, le bonheur du staff dirigeant de la banque et de son personnel. A l'instar de son Directeur général Thierry Charras-Gillot qui n'a pas caché sa satisfaction lors d'une rencontre avec la presse, la semaine dernière. « En quelques mois, nous avons installé notre identité tout en assurant la continuité de service totale pour nos clients » a-t-il déclaré, avant d'ajouter que « aujourd'hui, nous poursuivons cette dynamique avec le déploiement de nouveaux outils, des moyens de paiement au site internet » Sur le terrain, cette innovation se matérialise notamment par des évolutions concrètes au service des clients. On peut citer, entre autres, la mise à disposition de nouveaux moyens de paiement comme les cartes bancaires et chéquiers conçus en cohérence avec la nouvelle identité du groupe ; ou encore des offres promotionnelles liées aux différents temps de la campagne de lancement. Et enfin la mise en ligne d'un site internet permettant de découvrir la banque, ses services et d'accéder aux comptes en ligne.

Offres

Les actuels et futurs clients de la BRED Madagasikara Banque Populaire ont d'autant plus de raison de se réjouir avec les offres promotionnelles attractives proposées jusqu'au 2 aout où les moyens de paiement sont proposés gratuitement dans le cadre de packs bancaires. Par ailleurs la familiarisation de BRED Madagasikara Banque Populaire avec le milieu des affaires et le public se renforcera durant la 11ᵉ édition de la Foire Internationale du Tourisme où la banque figure parmi les partenaires officiels. « A cette occasion, des offres spécifiques à destination des professionnels du tourisme, de l'artisanat et des services liés au secteur ». Une occasion également pour la banque d'affirmer son engagement à un travail de fond pour aligner ses pratiques à celles du groupe BRED Banque Populaire, tout en renforçant son encrage dans les réalités économiques et sociales, notamment en revoyant ses offres à destination des PME-TPE et du secteur agricole.

« Ce travail d'alignement est réalisé dans une logique de continuité car nous préservons les fores historiques de la banque tout en apportant les standards et les expériences d'un groupe bancaire de premier plan » a déclaré Jean Philippe Schitikow Directeur des relations entreprises et institutionnelles. A noter que BRED Madagasikara figure dans le peloton de tête des établissements bancaires de Madagascar, avec ses plus de 300.000 clients, à travers un réseau de 71 agences, 6 centres d'affaires, 9 Espaces Premiers, une Maison de la PME, une agence de prêts immobiliers, un centre d'expertise monétique et un centre de relations clients.