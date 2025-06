Madagascar: Mobilité urbaine - Paiement des courses en taxi-motos par argent mobile avec Airtel Money

Airtel Money s'implique activement dans la modernisation de la mobilité urbaine. L'entreprise vient de lancer un partenariat stratégique avec l'association VMTM (Vovonana Mpitatitra Taxi-moto Mailaka), une organisation regroupant plus de 2000 conducteurs de taxi-motos oeuvrant pour la professionnalisation et la reconnaissance officielle de ce métier en pleine croissance à Madagascar.

Un partenariat qui associe esthétique et pragmatisme puisque - 1000 gilets rouges portant la marque Airtel Money ont été remis aux conducteurs pour une meilleure visibilité et sécurité. Par ailleurs 2000 cartes SIM Airtel avec comptes Airtel Money activés gratuitement ont été distribuées à ces conducteurs. Enfin un box Internet a été installé au siège de l'association afin de faciliter les communications et renforcer sa gestion. Cette initiative arrive à point nommé pour faire face à l'essor rapide des taxi-motos dans les centres urbains et qui méritent ainsi un encadrement structuré. On rappelle que VMTM est reconnue par la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) et la Préfecture, et se positionne aujourd'hui comme un acteur central de cette transformation.

Trois piliers

Notons que ce partenariat n'est pas le premier en la matière pour Airtel Money. On rappelle en effet que l'entreprise s'associe déjà avec CPP System pour la même de paiement des frais de bus par argent mobile. « Chez Airtel Money, nous avons toujours défendu une vision claire : celle d'un service sécurisé, rapide et accessible à tous. Ces trois piliers sont au coeur de notre action quotidienne - et ce sont exactement ces mêmes valeurs que nous retrouvons dans la démarche de la VMTM », a déclaré le directeur général d'Airtel Money Madagascar, Heritiana Randrianarison. La solution de paiement Airtel money permettra à chacun d'éviter le risque d'avoir de l'argent liquide sur soi. De la même manière, les gilets rouges Airtel Money remis rendent les conducteurs plus visibles et identifiables, pour plus de confiance et de sécurité. « Ce partenariat, c'est plus qu'un appui logistique ou technique. C'est un engagement à construire ensemble un écosystème moderne, digne, et durable pour les conducteurs comme pour les passagers », a-t-il conclu le DG d'Airtel Money.