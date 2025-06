Madagascar: Tentative d'exportation de poudre d'or - Un ressortissant indien interpellé à Ivato et écroué à Tsiafahy

Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illicite des ressources naturelles malgaches, un ressortissant indien a été interpellé par la Police de l'Air et des Frontières (PAF) à l'aéroport international d'Ivato, le jeudi 5 juin, pour tentative d'exportation illégale de poudre d'or. Cette arrestation illustre une fois de plus l'ingéniosité des trafiquants de ressources minières, ainsi que la vigilance renforcée des forces de sécurité malgaches.

Lors d'un contrôle de routine à l'embarquement, les agents de la PAF ont détecté une anomalie sur 16 assiettes en terre cuite que transportait l'individu. L'apparente banalité de ces objets a éveillé leurs soupçons, les incitant à procéder à un examen approfondi. Ils ont alors découvert une substance scintillante, ressemblant à de la poudre d'or, dissimulée sous une couche de peinture noire. Les assiettes avaient été enduites de poudre d'or, fixée à l'aide d'un adhésif, puis soigneusement recouvertes pour masquer la matière précieuse. Ce stratagème visait à tromper les contrôles visuels classiques et à contourner les dispositifs de détection traditionnels.

Après analyses par les services spécialisés, notamment la police des mines, la substance a été authentifiée comme étant de la poudre d'or, pour un poids total de 422,72 grammes. Le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée pour les besoins de l'enquête, a été placé en garde à vue, puis déféré au parquet. Il a été officiellement inculpé pour tentative d'exportation illicite de ressources minières stratégiques et placé en détention provisoire à la maison centrale de Tsiafahy. Les autorités judiciaires poursuivent les investigations pour déterminer s'il s'agit d'un acte isolé ou si le suspect appartient à un réseau de trafic de ressources naturelles. Cette affaire met en lumière les enjeux cruciaux liés à la préservation des richesses nationales de Madagascar -- un pays riche en ressources minières mais encore trop souvent victime de pillages organisés.

L'or, notamment sous forme de poudre ou de pépites, reste l'un des produits les plus convoités par les trafiquants, en raison de sa valeur élevée et de la facilité relative avec laquelle il peut être dissimulé. Conscientes de ces risques, les autorités malgaches ont récemment renforcé les dispositifs de contrôle dans les zones aéroportuaires et portuaires, avec l'appui de la gendarmerie, des douanes et des forces spécialisées. Des scanners à haute sensibilité et des unités cynophiles sont désormais régulièrement déployés pour détecter les substances prohibées. « Chaque gramme d'or qui quitte illégalement notre territoire est une perte pour notre économie et un frein à notre développement », a déclaré un responsable. En attendant les suites de l'enquête et le procès du suspect, cette affaire rappelle que la protection des ressources nationales est un combat de tous les jours, nécessitant vigilance, coopération interservices et stricte application de la loi.