Madagascar: Inner Wheel Club d'Antananarivo - Rénovation du bâtiment en L du CEG Anosiala

L'Inner Wheel Club d'Antananarivo, dans le cadre de ses actions en faveur de l'éducation et de la jeunesse, a inauguré récemment le bâtiment en L du CEG Anosiala.

Ce projet de réhabilitation a été rendu possible grâce à une levée de fonds menée par le club, avec l'appui de partenaires généreux issus du secteur privé et de la société civile. Nathalie Ralijesy, Présidente 2024-2025 du club, a exprimé sa profonde gratitude envers toutes les personnes physiques et morales ayant contribué à la réussite de ce projet, notamment la Commune d'Anosiala, les entreprises partenaires, ainsi que l'association des parents d'élèves.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement permanent du club à promouvoir l'accès à un environnement scolaire digne et à encourager la réussite des élèves. Le bâtiment rénové a été remis aux élèves du CEG Anosiala, avec l'espoir qu'il devienne un cadre propice à l'apprentissage et au développement de la jeunesse locale. Le montant des travaux s'élève à 34 millions d'ariary comprenant entre autres deux salles de classe, une grande salle polyvalente, une salle de réunion, une salle d'étude et une bibliothèque.