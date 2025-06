Madagascar: Richard Rafidison - « Les convois exceptionnels de la Jirama doivent impérativement rejoindre la capitale »

Les travaux de renforcement des 13 ponts situés sur la RN2 sont en cours depuis quelque temps, selon le ministre des Travaux publics. L'objectif est de permettre le passage des convois exceptionnels transportant les machines lourdes de la Jirama depuis Toamasina vers Antananarivo.

Une mission délicate est actuellement en cours sur l'axe stratégique reliant Toamasina à Antananarivo. Elle consiste à consolider les infrastructures, en particulier les ponts, pour accueillir les « convois exceptionnels » en provenance du port de la côte Est. Il s'agit, notamment, du transport des équipements lourds destinés à la centrale de 105 MW d'Ambohimanambola, notamment de 7 alternateurs de 64 tonnes et de 3 transformateurs de 50 tonnes, qui viennent compléter les blocs moteurs acheminés en 2024. Une opération jugée prioritaire et stratégique par les autorités.

Enjeu majeur. Lors d'une descente effectuée hier sur la RN2, le ministre des Travaux publics, Richard Rafidison, a rappelé la vision présidentielle. « Nous sommes dans la mise en oeuvre des directives du président Andry Rajoelina. Toutes les routes nationales doivent connaître une amélioration majeure d'ici fin 2025 », a-t-il avancé. Il précise qu'il ne devrait plus y avoir de situations de dégradation aussi avancée sur les grands axes tels que la RN2, la RN4, la RN6 ou encore la RN7 à cette échéance. La RN2 joue un rôle crucial dans la chaîne logistique nationale. En plus de relier la capitale au principal port du pays, elle est aujourd'hui le théâtre d'un enjeu majeur qui est le transport des équipements stratégiques pour la Jirama. « Ces convois exceptionnels, avec la collaboration entre le ministère des Travaux publics et celui de l'Énergie et des Hydrocarbures, doivent impérativement rejoindre Antananarivo dans les délais », a insisté le ministre Rafidison.

Avancées notables

Pour ce faire, les entreprises chargées des travaux ont reçu des consignes fermes. Il s'agit d'accélérer les chantiers en cours, notamment dans les zones les plus critiques. « Il est de notre devoir de veiller à la rapidité de l'exécution, en ciblant les points noirs sur l'itinéraire, surtout au niveau des ponts qui supporteront ces charges exceptionnelles », a ajouté le ministre. L'axe qui se trouve entre Sambaina et Manjakandriana affiche des avancées notables. Toutefois, le ministère exige plus de célérité. « Les entreprises responsables de ces tronçons, ainsi que celles opérant entre Anjiro et Moramanga, doivent intensifier leurs efforts. L'objectif reste une livraison d'ici fin 2025, ou au plus tard en janvier-février 2026 », a-t-il précisé. La saison sèche actuelle est d'ailleurs vue comme une opportunité à ne pas rater. « Nous devons profiter pleinement de cette fenêtre météo pour avancer au maximum, afin d'éviter les blocages liés aux pluies à venir », a conclu Richard Rafidison.