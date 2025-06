Madagascar: CENI - Pnud - Une collaboration réaffirmée pour des élections mieux organisées

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Dama Arsène Andrianarisedo, a reçu en fin de semaine dernière le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), le Dr Edward Christow. Une rencontre placée sous le signe du bilan et du renforcement de la coopération en matière de gouvernance électorale.

Lors de cet entretien, le président de la Ceni a tenu à souligner le caractère « impeccable » des démarches entreprises par la commission dans la gestion et l'organisation des élections récentes. Il a notamment mis en exergue les décisions stratégiques prises pour améliorer le processus électoral, dont l'introduction progressive de la technologie, à travers la biométrisation, pour garantir davantage de transparence et de fiabilité. Toujours selon Dama Arsène Andrianarisedo, ces efforts traduisent la volonté de la Ceni d'aller vers une meilleure maîtrise des opérations électorales, avec pour objectif de renforcer la confiance des électeurs et des acteurs politiques dans le système électoral national.

De son côté, le représentant du Pnud, le Dr Edward Christow, a renouvelé l'engagement de son institution à accompagner la Ceni dans ses prochaines étapes. Le Pnud reste disposé à soutenir techniquement et financièrement la commission, notamment dans le cadre des réformes envisagées et des préparatifs électoraux à venir. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'un partenariat déjà établi entre la Ceni et le Pnud, qui intervient depuis plusieurs années en appui aux processus démocratiques à Madagascar. Une collaboration jugée essentielle dans un contexte où la consolidation des institutions électorales reste un enjeu majeur pour la stabilité politique du pays.